Четверг, 30 Августа 2018 16:35

АрмИнфо. "Думаю, что в свое время дело о смерти Артура Саркисяна, доставившего членам группы "Сасна Црер" еду, не было расследовано в полном объёме", - отвечая на вопрос АрмИнфо 30-го августа, заявил глава Специальной следственной службы (ССС) Сасун Хачатрян.

По его словам, для выяснения обстоятельств смерти Артура Саркисяна, назначена судебно-медицинская экспертиза. Привлечены лучшие специалисты, результаты ожидается получить в середине сентября с.г. Будут проведены также некоторые следственные мероприятия. Новая экспертиза, возможно, ответит на вопрос, насколько был правомерен повторный арест Артура Саркисяна. "Давайте дождемся результатов экспертизы. Обещаю, что дело будет рассматриваться очень прозрачно и публично", - заявил Сасун Хачатрян. Напомним, что на днях ССС заявила, что с учетом того, что заключения по назначенным до того судебно-медицинским экспертизам по делу полностью не раскрывают обстоятельства, имеющие важное значение для предварительного следствия по данному уголовному делу, 27-го июня 2018 года была назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Артур Саркисян 26-го июля во время кризиса "Сасна Црер" в Ереване прорвал на своем автомобиле заслоны и доставил хлеб и воду повстанцам, взявшим полк патрульной службы. Власти решили использовать фактор голода и жажды, чтобы принудить их сдаться. Саркисян был задержан и находился в УИУ "Больница для осужденных". 5 марта генпрокурор Армении удовлетворил ходатайство армянских депутатов и сменил меру пресечения в его отношении с ареста на подписку о невыезде в связи с плохим состояние здоровья. Саркисян страдал рядом тяжелых заболеваний, не совместимых с его нахождением под арестом. Однако 9 февраля он был вновь арестован по причине "нарушения условий исполнения меры пресечения". После этого Саркисян объявил голодовку, состояние его здоровья ухудшалось с каждым днем. Согласно сообщению врачей ереванского медицинского центра "Армения", 15 марта Артур Саргсян был госпитализирован и прооперирован в связи с серьезным сбоем в работе желудочно- кишечного тракта, а 16 марта скончался в реанимации от остановки сердца.