Четверг, 30 Августа 2018 16:34

АрмИнфо. Второй президент Армении Роберт Кочарян идентифицирует себя с государством и конституционным строем, что не очень-то правильно. Об этом 30-го августа заявил в беседе с журналистами глава Специальной следственной службы (ССС) Сасун Хачатрян, комментируя слова Кочаряна о том, что дело против него "шито белыми нитками" и не имеет под собой законных оснований. Вместе с тем, коснувшись обвинений Роберта Кочаряна о том, что возбужденное против него дело по свержению конституционного строя, по сути, не имеет отношения к раскрытию убийства 10 человек 1-2 марта 2008-го года, Сасун Хачатрян заявил, что дело о свержении конституционного строя было объединено в одно производство с уголовным делом, возбужденным по фактам убийств. "Все делается и будет делаться для того, чтобы дело было полностью раскрыто, в том числе, и по части совершивших убийства лиц", - заявил он. При этом глава ССС отказался ответить на вопрос, есть ли данные о том, что оказавшись на свободе, Роберт Кочарян пытается помешать естественному ходу следствия и оказать давление на фигурантов дела. "Не буду комментировать", - заявил он. Напомним, что экс-президент Роберт Кочарян в эксклюзивном интервью НТВ заявил, что все уголовное дело "шито белыми нитками". Там нет уголовного дела вообще>, - заявил 2-й президент. При этом он отметил, что данное утверждение основано на том, что он знаком с уголовным делом, однако из-за тайны следствия не может сейчас говорить о его деталях. "Мне предъявлено обвинение в свержении конституционного строя. Представляете? Президент, как гарант конституции, занимающий эту должность, оказывается, сверг сам себя. Они в попыхах попытались найти какую-то формулу обвинительного заключения. Это говорит о том, что речь идет не просто об уголовном деле, а речь идет о политической вендетте: с чего это вдруг я стал мишенью после 10 лет спокойной жизни вне президентского кресла и вне власти вообще?.. 10 лет назад были выборы, и мне оставалось всего месяца -полтора до завершения моего второго срока, и были выборы, которые завершились первым туром, и президентом был избран Серж Саргсян. Я был президентом, я не понимаю, как я мог свергнуть конституционный строй, будучи президентом, которому через месяц надо уйти>,- заявил он.