Четверг, 30 Августа 2018 15:54

АрмИнфо. Императива недопустимости разглашения данных предварительного расследования не имеет альтернативы. Об этом 30-го августа заявил в беседе с журналистами глава Специальной следственной службы (ССС) Сасун Хачатрян, комментируя призыв обвиняемого в свержении конституционного строя РА 2-го президента Роберта Кочаряна снять секретность с тайны следствия.

Как указал Хачатрян, процедур по снятию секретности с тайны предварительного следствия не существует. "Представляете ли вы, что произойдет, если допустить разглашение данных предварительного следствия в полном объёме? Есть люди, которые сотрудничают со следствием, предоставляют оперативные данные.

Представляете, что произойдет, если раскрыть все это?", - сказал он. Помимо этого, по его словам, даже если согласиться с тем, что этого требует общественность, оно должно быть в рамках закона. "Незаконное требование общественности не может быть рассмотрено нами в качестве основания", - пояснил он. Как указал глава следственного органа, императива придерживаться тайны следствия касается этапу предварительного следствия. Когда дело доходит до суда - обеспечивается ее полная публичность - судебные заседания проводятся в открытом режиме, если нет законных оснований для его проведения за закрытыми дверями. "Тайна же предварительного следствия обусловлена интересами дела, интересами фигурантов, проходящих по делу, поэтому, не думаю, что подобные требования являются реалистичными>,- сказал Сасун Хачатрян.