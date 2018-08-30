Четверг, 30 Августа 2018 15:21

АрмИнфо. Сегодня на 81-ом году жизни скончался известный советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон.

Как сообщают российские СМИ, сообщение о его смерти также подтвердила помощница супруги Кобзона. При этом она сказала, что место и время прощания с артистом станет известно позднее.

Недавно Кобзон был госпитализирован из-за резкого ухудшения самочувствия. По некоторым данным, он на некоторое время впал в кому.

В июне 2002 года у певца начались проблемы со здоровьем. После операции у Кобзона начался сепсис и певец 15 июня впал в кому, в которой находился 15 дней. В 2005 году певец перенёс сложную операцию по удалению опухоли в клинике в Германии. Однако хирургическое вмешательство привело к резкому ослаблению иммунитета, образованию тромба в лёгочных сосудах, воспалению лёгких и воспалению ткани в почках. В последующие годы он перенес несколько операций и прошел несколько курсов лечения. Артист находился под постоянным наблюдением врачей.

Кобзон был частым и почитаемым гостем Армении, здесь его любили и с нетерпение ждали его концертов.

Кобзон был удостоен Высших званий, в частности: Герой Труда Российской Федерации, Герой Донецкой Народной Республики, а также многочисленных орденов - Орден <За заслуги перед Отечеством> I степени; Орден <За заслуги перед Отечеством> II степени ; Орден <За заслуги перед Отечеством> III степени; Орден Мужества; Знак отличия <За благодеяние>; Почётная грамота правительства РФ; Орден Дружбы народов; Орден Славы; Офицер ордена Заслуг ; Орден Достык 2 степени; Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени ; Орден преподобного Сергия Радонежского II степени; Орден Почёта (Армения, 22.09.2017); Орден Святого Месропа Маштоца (Армения, 2004); Орден преподобного Нестора Летописца I степени (УПЦ МП); Орден <Аль-Фахр> I степени; Орден святого равноапостольного великого князя Владимира I степени; Орден <Славы и Чести>; Орден <За заслуги>; Орден общественного признания граждан РФ <Польза честь и слава>; Орден Дружбы; Орден <За заслуги перед Республикой Дагестан>. Обладал несколькими десятками медалей и знаков отличий, Кобзону присвоены звания почётного гражданина 29 городов.