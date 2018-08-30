Четверг, 30 Августа 2018 14:45

АрмИнфо. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении скандально известного американского миллионера армянского происхождения, именующего себя "королем покера" Дэна Билзеряна, который на днях побывал в Нагорном Карабахе.

"Следственным управлением Генпрокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина Дэна Билзеряна. В ходе расследования было установлено, что 28 августа текущего года он, войдя в сговор с группой лиц на территории Армении и оккупированных землях Азербайджана, в составе организованной преступной группировки, нарушив территориальную целостность Азербайджана, незаконно пересек международно-признанные границы АР, оказавшись в Ханкенди (Степанакерте). Там он незаконно приобрел гранаты, ружье и другое огнестрельное оружие, демонстративно открыв стрельбу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 228.3 и 318.2 УК Азербайджана. Поисками преступника займется "Интерпол"", - сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры АР.

Отметим, что Билзерян с семьей прилетел в Армению 27 августа. В тот же день, он и его брат Адам получили армянское гражданство и встали на учет в Вооруженные силы РА. На следующий день, Билзерян на военном вертолете МИ-8 отправился в Арцах, побывал на передовой и пострелял из ручного противотанкового гранатомёта РПГ 7.