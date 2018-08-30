Четверг, 30 Августа 2018 13:57

АрмИнфо. Следственным комитетом Армении были получены данные о беспрецедентных злоупотреблениях со стороны бывшего министра транспорта и связи Гагика Бегларяна и бывшего депутата Национального Собрания РА Мгера Седракяна.

Как сообщает пресс-служба СК, от директора универсальной кредитной организации поступил сигнал о том, что в течение 2012-2016 г.г. бывший исполнительный директор той же организации, в ущерб интересам компании выдавал кредиты организациям с нарушением норм закона. По факту было возбуждено уголовное дело по 214 статье УК РА ( Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций). На основании полученных данных в 2017 году было принято решение, о привлечении бывшего исполнительного директора компании по 214 статье УК РА в качестве обвиняемого, и в качестве меры пресечения избрать подписку о невыезде. После чего расследования по данному делу продолжились, в результате чего были установлены преступные сделки.

В частности, было возбуждено три разных уголовных дела по факту представления в Центральном банке фальсифицированных документов по 325 и 182 статье УК РА (Вымогательство) и обналичивания и присвоения средств бывшим исполнительным директором с банковской карты гражданина под предлогом осуществления инвестиций в размере 500 тысяч драмов (порядка тысячи долларов) - по 179-й статье (присвоение или растрата) Уголовного кодекса Армении. Они были объединены в одно производство и переданы управлению по особо важным делам СК.

В результате крупномасштабных действий по данному делу было установлено, что к данным преступным действиям имеют отношения также высокопоставленные чиновники. Так, в качестве лица, замешанного в вымогательстве доли, сборе конфиденциальной банковской информации был указан бывший министр транспорта и связи Гагик Бегларян. Более того, также получены данные о превышении своих должностных полномочий депутатом Мгером Седракяном. 28 августа было принято решение передать это дело в Специальную следственную службу (ССС).