Четверг, 30 Августа 2018 13:47

АрмИнфо. Бывший премьер-министр Армении Овик Абраамян, его брат Джоник Абраамян, и экс-начальник полиции, депутат от Республиканской партии (РПА) Алик Саркисян подозреваются в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, благодаря следственным мероприятиям в рамках уголовного дела, предпринятым на основе заявления директора компании "Авазаатик", основанной в 2000 году, и занимающейся горнодобывающей промышленностью в Араратской области, выяснилось, что " привлекая кредитные средства, компания инвестировала около $80 тыс, приобретя конвейерную линию по отмыванию и просеиванию песка, но в 2008 году высокопоставленные чиновники создали искусственные барьеры для деятельности предприятия, требуя 60% акций компании, заявив, что в противном случае она просто прекратит функционировать. При этом, требовалось оформить 60% акций на двух лиц, по 30% на каждого. Кроме того, выяснилось, что глава общины Норамарг подал в суд иск о расторжении ранее подписанного соглашения по аренде земли с "Авазаатик". Компания занималась разведкой песка на этом участке. Суд удовлетворил иск, после чего было подписано новое соглашение с другими землевладельцами. Проходящие по делу свидетели назвали имена Овика Абраамяна, Джоника Абраамяна и Алика Саркисяна", - говорится в сообщении СК РА. При этом в ведомстве подчеркивают, что уголовное дело направленно в Специальную следственную службу.

Напомним, что брат экс-премьера Армении - Джоник Абраамян в настоящее время находится под предварительным арестом по обвинению в незаконном хранении оружия в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. Следствие хотело уточнить источники приобретения оружия и возможность его использования в марте 2008 года. Джоник Абраамян с 2003 по 2007 год также был депутатом армянского парламента.

Овик Абраамян занимал должность главы правительства Армении с 2014 по 2016 год. В разные годы он также был спикером парламента и вице-премьером Армении.

Депутат парламента, генерал-лейтенант Алик Саргсян работал начальником армянской полиции с 2008 до 2011 года. После отставки был назначен советником президента республики. В 2013 году был избран депутатом парламента по списку РПА.