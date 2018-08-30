Четверг, 30 Августа 2018 13:38

АрмИнфо. Сроки проведения в Армении тожественных мероприятий, посвященных 2800-летию Еревана, изменены. День города и праздник "Эребуни-Ереван 2800" будут проведены 20-21 октября текущего года. Решение об этом принято на заседании правительства РА 30 августа.

Представляя проект решения, министр территориального управления и развития Сурен Папикян отметил, что изначально планировалось проведение торжественных мероприятий 29-30 сентября. Однако, с 7 по 12 сентября в столице Армении будет проведен саммит Франкофонии. Кроме того, в конце сентября намечено проведение выборов в Совет старейшин Еревана, который должен избрать мэра и определиться с повесткой торжественных мероприятий. В этой связи, предлагается перенести сроки проведения Дня города.

Напомним, что выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 23 сентября 2018 года. Должность мэра Еревана стала вакантной после того, как 9-го июля столичный градоначальник Тарон Маркарян подал в отставку. Эребуни (Ереван) был основан в 782 г. до нашей эры на юго-востоке Армянского нагорья царем Аргишти Первым. Краеугольная плита, на которой высечен год основания Еревана, цела до сих пор и находится в Музее-крепости Эребуни. День Еревана отмечается ежегодно, начиная с 1968 года.