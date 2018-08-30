Четверг, 30 Августа 2018 13:15

АрмИнфо. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью в сотрудничестве с национальным бюро Интерпола в Армении, в Ереване обнаружили разыскиваемого со стороны правоохранителей США, турка Кевина Оксуза.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе полиции РА, Оксуз в Армении основал предприятие и начал деятельность. "Оксуз был объявлен в международный розыск со стороны США 23 августа. Ему инкриминируются преступления по УК США, в частности, представление в Комитет по этике страны фальшивой декларации посредством фальсификации и подлога фактических документов Комитета по этике (4 эпизода)", - говорится в сообщении полиции РА.

Согласно сообщению Полиции, Оксуз руководил турецко-американской и евразийской общественной организацией, не преследующей выгоду. Цель организации - установить тесные контакты между турками и американцами, организовывая путешествия в Турцию и Азербайджан. В 2013 году Оксуз пригласил в путешествие несколько американских конгрессменов. "Частные визиты американских конгрессменов регулируются Комитетом по этике в соответствии с Положением о путешествиях. Согласно этому правилу, спонсоры поездок должны заполнить специальные формы, в которых указаны точные данные источников финансирования транспортных расходов поездки и фактические затраты. Предполагаемый организатор поездки Оксуз представил в Комитет по этике фальсифицированные бланки, отметив, что организация не получила никакого финансирования из прямого или косвенного источника. Оказалось, что возглавляемая Оксузом организация фактически не платила за все расходы и получала финансирование, в том числе от нефтяной компании "SOCAR", принадлежащей правительству Азербайджана. Также выяснилось, что 9 членов Конгресса США и 32 члена аппарата получили подарки на сумму в сотни тысяч долларов. Оксуз представил детали своей деятельности. Оксуз задержан", - говорится в сообщении полиции Армении.