Четверг, 30 Августа 2018 13:14

АрмИнфо. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении компании "Лидиан Армения" по факту незаконной добычи полезных ископаемых из рудника Амулсара. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Согласно источнику, руководитель Инспекционного органа по экологии и недропользованию Министерства экологии Армении представил в Генпрокуратуру документы с результатами проверок, осуществленных в компании "Лидиан Армения". Согласно данным документам, компания незаконно использовала горную массу.

На основании данных фактов сотрудники управления защиты государственных интересов Генеральной прокуратуры осуществили исследования, которые доказали факт незаконного использования "Лидиан Армения" недр земли. В результате данных действий окружающей среде, недрам и полезным ископаемым был нанесен существенный ущерб в размере 18 млн драмов. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по 291 статье УК РА (Нарушение правил охраны и использования недр).

Отметим, что предварительное следствие по данному делу было поручено Следственному комитету.