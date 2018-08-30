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АрмИнфо. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении компании "Лидиан Армения" по факту незаконной добычи полезных ископаемых из рудника Амулсара. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Согласно источнику, руководитель Инспекционного органа по экологии и недропользованию Министерства экологии Армении представил в Генпрокуратуру документы с результатами проверок, осуществленных в компании "Лидиан Армения". Согласно данным документам, компания незаконно использовала горную массу.
На основании данных фактов сотрудники управления защиты государственных интересов Генеральной прокуратуры осуществили исследования, которые доказали факт незаконного использования "Лидиан Армения" недр земли. В результате данных действий окружающей среде, недрам и полезным ископаемым был нанесен существенный ущерб в размере 18 млн драмов. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по 291 статье УК РА (Нарушение правил охраны и использования недр).
Отметим, что предварительное следствие по данному делу было поручено Следственному комитету.
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|СК: Получены данные о беспрецедентных злоупотреблениях экс-министра Гагика Бегларяна и экс-депутата Мгера Седракяна
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|В отношении компании "Лидиан Армения" возбуждено уголовное дело
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|Партия "Гражданский договор" примет участие в выборах в мэрию Еревана в блоке "Мой шаг"
|Министр: В ближайшее время будет принято окончательное решение по проекту освоения месторождения "Амулсар"
|Министр: Проблему Техутского месторождения необходимо решить как можно скорее
|КГД: Компания "Норфолк Консалтинг" прекращает свою деятельность
|Европейский депутат: Мы являемся сторонниками права народов на самоопределение
|Спикер: все шаги по решению имеющихся в Армении проблем должны решаться путем политического диалога
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|Депутат: Ради достижения поставленной цели риск всегда уместен
|В одной из воинских частей ВС Армении найдет труп старшего лейтенанта
|РПА не жалеет о решении выдвинуть третьего президента на пост премьер-министра Армении
|Бывший глава Кассационного суда Армении получил огнестрельные ранения, однако отказался от госпитализации
|Ваграм Багдасарян: РПА не обсуждало вопрос, касающийся роспуска парламента
|Секретарь Совбеза Армении и начальник Полиции ознакомились с условиями службы полицейских на армяно-азербайджанской госгранице
|Национальное Собрание Армении во втором чтении приняло законопроект о заборе дополнительных 40 млн куб.м воды из озера Севан
|Отец и трое его сыновей погибли в ДТП под Армавиром
|В Баку отреагировали на визит Билзеряна в Арцах
|Армения проявляет интерес к индийским РСЗО "Пинака"
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|Люди в масках проникли в особняк экс-главы Кассационного суда
|Бабочки и гвоздика стали основанием для прекращения масштабных работ на месторождении "Амулсар"
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|Апелляционный суд в Ереване отказал генсеку ОДКБ в удовлетворении жалобы
|Президент Армении встретился с председателем Национального Собрания РА
|Эдуард Шармазанов: Премьер-министр Никол Пашинян идет путем диктатуры и тирании
|Эдмон Марукян: Мы согласны с любой моделью роспуска парламента, если она является конституционной
|В Полиции Армении отреагировали на сообщение о скорой отставке Валерия Осипяна
|Эдуард Шармазанов: РПА готова сотрудничать с вторым президентом Армении
|На линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана прошел мониторинг ОБСЕ
|Пресс-секретарь Республиканской партии: РПА не станет выдвигать своего представителя на выборах в Совет старейшин Еревана
|Вице-спикер: Пашинян не хочет подавать в отставку с поста премьер-министра, так как опасается заговора против себя
|Несмотря на протесты экологов, дополнительные попуски воды из озера Севан продолжатся
|Эдуард Шармазанов: Представители РПА не обсуждали вопрос о самороспуске парламента, однако, я против этого
|Российские артиллеристы в горах Армении с помощью беспилотников уничтожили лагерь условного противника
|Ереван о санкциях в отношении России: Внимательно следим за всеми процессами в регионе, которые могут оказать прямое или косвенное воздействие на Армению
|Цены на родовспоможение в Армении повысятся
|В МИД Армении не стали комментировать ситуацию вокруг ЗАО "Лидиан Армения"
|Минздрав Армении позаботится о возможности эвакуации вертолетом пациентов из отдаленных и труднодоступных регионов
|Нагдалян: Германия заинтересована в установлении стабильности и мира в регионе
|Айцемик Оганян стала депутатом Национального Собрания Армении
|Нагдалян: Между Арменией ФРГ достигнуты конкретные договоренности и по инвестициям, и по совместным проектам
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