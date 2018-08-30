Четверг, 30 Августа 2018 13:13

АрмИнфо. Семьи 4500 без вести пропавших лиц в результате нагорно-карабахского конфликта, по-прежнему не теряют надежду найти своих родственников живыми. Сегодня отмечается Международный день пропавших без вести людей.

Как сообщает пресс-служба Международного комитета красного креста, спустя 24 года после установления режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, тысячи семей пропавших без вести лиц продолжают ждать весточку от своих родных.

"МККК в качестве нейтрального посредника, продолжает содействовать семьям в выяснении судеб этих людей. В результате карабахского конфликта более 4500 человек пропали без вести. Согласно данным МККК, более 400 из них зарегистрированы в Армении, остальные в Нагорном Карабахе и Азербайджане. С 2014 года МККК собирает биологические образцы у родственников, пропавших без вести лиц, для того, чтобы в будущем при осуществлении работ по эксгумации выявленных могил, увеличить вероятность идентификации останков. Более того, Организация оказывает содействие семьям пропавших лиц, к примеру, помогая им быть экономически более устойчивыми, ориентированным по решению юридических или вопросов, связанных со здоровьем", - отмечается в сообщении МККК.

Международный день пропавших без вести людей проводится каждый год 30 августа. Международный день памяти пропавших детей - дата, учреждённая по инициативе Европейской федерации по розыску пропавших и оказавшихся жертвами сексуальной эксплуатации детей - отмечается ежегодно 25 мая.