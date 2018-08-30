Четверг, 30 Августа 2018 12:09

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян подписал закон "О внесении дополнений в закон "Об утверждении годовой и комплексной программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан", предусматривающий дополнительный забор из озера Севан 40 млн куб.м воды. Об этом сообщает пресс-служба президенета. Отметим, что 29 августа в ходе внеочередного заседания Национальное Собрание Армении во втором чтении приняло законопроект о внесении дополнений в закон "Об утверждении годовой и комплексной программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан". "За" проголосовало 80 депутатов, "против" 1 депутат. Отметим, что законопроектом предусмотрено увеличить попуски воды из озера Севан с нынешних 170 млн до 210 млн куб м. Председатель Водного комитета Армении Инессы Бабаян отметила, что правительство вынуждено пойти на этот шаг.

Напомним, что 28 августа во время внеочередное заседание Национального Собрания проходило на фоне акции протеста, организованной гражданской инициативой "SOS Севан". Участники акции требовали полностью прекратить забор воды из озера.