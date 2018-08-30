Четверг, 30 Августа 2018 10:04

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

30 августа текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улицы Ахтанака 1, 13, 14, 16, переулки 1, 3 на 13-ой улице Ахтанака, жилой дом 20 во 2-ом Араратском массиве;

10:30-16:30 собственные дома 132-150 на ул. Нар-Доса, 32/3, 32/38 на 2-ом переулке Чаренца, собственные дома 158-182 в 6-ом ряду, 32/3, 32/38 в 8-ом ряду Сари тага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 12-113 на 1-ом переулке Чаренца; жилой дом 113 на ул. Чаренца;

11:00-17:00 жилые дома 61, 63, 70, 70/1 на ул. А.Аветисяна, жилые дома 71, 75 на ул. Амбардзумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратском марзе:

10:00-15:00 частично село Мармарашен;

10:30-16:00 частично село Шаумян;

11:00-16:00 частично улицы Налбандяна, Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Котайкском марзе:

10:00-13:00 частично село Дзорахбюр, частично частные дома Дзорахбюра;

11:00-16:00 село Зовуни;

в Гегаркуникском марзе:

10:00-12:00 села Гегамасар, Авазан, Покр Масрик, Норакерт, Арпунк, Арегуни, Даранак, Памбак, Цапатаг, МГЭС "Агро спасаркум" ("Агро обслуживание"), газозаправочная станция "Гегамасар", станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "АрменТел", "Юком";

в Ширакском марзе:

11:00-17:00 села Мусаелян, Арташен, Вардахбюр, Салют и Лернагюх в Ашоцком регионе;

в Сюникском марзе:

11:00-16:00 села Шагат и Толорс;

12:00-14:00 города Мегри и Агарак, прилегающие села и абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.