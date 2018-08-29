Среда, 29 Августа 2018 20:22

АрмИнфо. Министр обороны Давид Тоноян 29 августа принял директора Российского центра науки и культуры (<Россотрудничество>) в Ереване Сергея Рыбинского. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Согласно источнику, в ходе встречи стороны обсудили возможности углубления армяно-российских отношений в сфере культуры, науки и образования, а также в области военного образования. Министр подчеркнул важность углубления знаний русского языка армянских военнослужащих в российских военно-учебных заведениях, и осуществления совместных программ в этом направлении.

В свою очередь С. Рыбинский выразил удовлетворение нынешним уровнем армяно- российского сотрудничества, заявил о готовности продолжить партнерство в образовательной и культурной сферах, придавая особое значение реализации программ связанных с военным образованием.