Среда, 29 Августа 2018 20:13

АрмИнфо. В Ереване торжественно отметили 20- летие Астаны.

"20 лет прошло с того памятного дня, когда стала известна новая столица- Астана. За прошедшие с этого дня годы, новая столица кардинально поменяла не только свой облик, но и изменила весь Казахстан", - заявил посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев, на организованном посольством РК в Ереване торжественном приеме по случаю 20-летия Астаны.

Посол также поздравил армянских гостей с 2800-летием Еревана и подчеркнул необходимость наращивания двусторонних отношений Казахстана и Армении, сотрудничества между двумя столицами. "Были отмечены еще две знаменательные даты в календаре Казахстана - День Конституции (30 августа) и Международный день действий против ядерных испытаний (29 августа). Последний был учрежден по инициативе нашего президента Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году. Признание мировым сообществом лидерства Казахстана сфере ядерного разоружения и нераспространения, появление молодой столицы на политической карте мира, принятие Основного Закона - это воплощенные замыслы Главы нашего государства, каждодневный труд рядовых казахстанцев"- отметил глава казахстанской дипмиссии.

Меж тем заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян подчеркнул, что Астана, расположенная в самом центре Евразии, стала местом продвижения идей интеграции, сближения Востока и Запада, различных культур и цивилизаций, символом открытости и миролюбия.

В торжественной обстановке посол также вручил благодарственное письмомолодому армянскому фотографу Давиду Акобяну за оригинальный фотоснимок президента Казахстана, сделанный им в Сочи осенью прошлого года. Кроме того, гостям церемонии были предоставлены фотокартины с видами Астаны, фотоальбомы о природе Казахстана, а также показан документальный фильм о молодой столице.

В мероприятии приняли участие руководители администрации президента, Совета безопасности, правительства, Национального Собрания РА, представители деловых и общественных кругов Армении, а также сотрудники дипломатического корпуса, аккредитованного в нашей стране.