Среда, 29 Августа 2018 20:02

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял родственников жертв 1 марта 2008 года. Об этом сообщает пресс-служба правитества.

Н. Пашинян заявил: " Мне всегда хотелось встретиться с вами в ситуации, когда у нас будут конкретные результаты связанные с раскрытием дела 1-го марта. Я думаю, что за последние месяцы раскрытие этого дела значительно продвинулось вперед, и 17-го августа в ходе митинга я заявил, что считаю данное дело, в целом, раскрытым. Естественно, я не знаком со всем процессом и масштабами расследования. Но я могу делать выводы из заявлений начальника Специальной следственной службы и из комментариев, которые я слышу в связи с данным делом. И эти заявления дают нам надежду, что у нас будут результаты раскрытия дела 1-го марта. Раскрытие дела 1- го марта очень важно для меня, для нашего правительства. Это вопрос чести и достоинства для каждого гражданина нашей страны, и нет сомнений в том, что все преступники 1 марта должны ответить за свои действия, вне зависимости от их имен и положения в обществе", - подчеркнул премьер-министр.

В свою очередь родственники жертв 1-го марта выразили уверенность в том, что бархатная революция и события произощедшие в стране способствуют полному раскрытию данных трагических событий.

Отметим, что после президентских выборов в Армении 2008 года в Ереване 1 марта произошли кровавые события. Серия протестов, против результатов состоявшихся 19 февраля выборов закончилась столкновениями с органами правопорядка. В результате погибло более 10 человек и около 230 человек были ранены. События эти так и не были полностью расследованы, виновные в прямом растреле демонстрантов так и не были найдены.