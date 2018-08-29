Среда, 29 Августа 2018 20:02

АрмИнфо. Партия "Гражданский договор" возглавляемая премьер-министром Николом Пашиняном, на выборах в Совет старейшин Еревана выступит в формате блока "Мой шаг". Об этом в беседе с журналистами 29 августа заявил пресс-секретарь партии Ваан Костанян.

Костанян отметил, что в блок помимо партии "Гражданский договор" войдет также партия "Миссия", и множество частных лиц и деятелей принявшие участие в революции. По словам пресс-секретаря, список возглавит член партии "Гражданский договор" Айк Марутян. В список включено 170 человек.

Отметим, что экс-мэр Еревана Тарон Маргарян, который занимал эту должность с 2011 года, заявил о сложении полномочий 9 июля. На предстоящих в сентябре этого года досрочных выборах в Совет старейшин Еревана будут участвовать актер Айк Марутян (от партии "Гражданский договор"), Заруи Постанджян (лидер партии "Еркир цирани"), Арарат Зурабян ("Армянское общенациональное движение"). Партия "Просвещенная Армения" и "Республика" предлагают кандидатуру министра юстиции Армении Артака Зейналяна. Желание баллотироваться выразила также дочь видного армянского архитектора Артура Тарханяна, супруга политзаключенного, выпущенного недавно на свободу и осужденного бывшими властями за организацию беспорядков, Андреаса Гукасяна - Анаит Тарханян (партия "ГАЛА"). Партия "Наследие" решила одобрить назначение своего основателя Раффи К. Ованнисяна на пост мэра столицы Армении на досрочных выборах, а кандидатом на должность мэра от партии "Оринац еркир" станет вице-председатель партии "Оринац Еркир" Мгер Шахгельдян. Центральная избирательная комиссия Армении назначила проведение внеочередных выборов в Совет старейшин Еревана на 23 сентября. Предвыборная кампания начнется с 10 сентября.