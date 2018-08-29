Среда, 29 Августа 2018 19:32

АрмИнфо. В ближайшее время будет принято окончательное решение по проекту освоения месторождения "Амулсар". Эту уверенность выразил 29 августа на пресс-конференции в Ереване министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Артур Григорян.

По его словам, компания "Лидиан Армения" осуществила серьезные вложения в месторождение "Амулсар" и намерена продолжить свою инвестиционную деятельность. Тем не менее, как считает министр, нельзя не учитывать и имеющихся экологических рисков. "Очень важно не мешать привлечению инвестиций, быть аккуратными, не забывая при этом имеющиеся проблемы в сфере окружающей среды", - подчеркнул министр, добавив, что, по его сведениям, речь идет об 1-2 проблеме. "Надеюсь, в ближайшее время они будут решены", - подчеркнул глава ведомства. Отметим также, что ранее сотрудники компании "Лидиан Армения" обратились к защитнику прав человека Арману Татояну. В письме сотрудников омбудсмену, в частности, отмечается: "Сообщаем Вам, что с 22 июня и по сей день, в результате незаконной деятельности группы лиц, все дороги, ведущие к Амулсару, закрыты. В результате этого мы не можем выполнять свои договорные обязанности, находимся в простое, с некоторыми лицами были расторгнуты рабочие договора в связи с невозможностью эксплуатировать месторождение. Кроме того, уже длительное время мы не получаем зарплату, часть сотрудников получает 2/3 зарплаты. Данная проблема неоднократно поднималась как с нашей стороны, так и со стороны руководства компании. Компания еще 26 июня направила в полицию заявление о возбуждении уголовного дела, однако на сегодняшний день никаких действий со стороны полиции осуществлено не было. 27 августа практически все сотрудники компании, в том числе женщины и иностранцы, которые находились близ дороги к Амулсару, были избиты группой лиц, перекрывшей дороги к месторождению, в результате чего несколько человек с ранениями средней и легкой степени тяжести были доставлены в больницу. Все это было осуществлено в присутствии представителей полиции Джермука, Вайка и Ехегнадзора, которые проявили бездействие. С учетом того, что налицо грубое нарушение прав человека, просим Вас принять эту жалобу на рассмотрение и вынести решение касательно нарушения наших прав на собственность и работу, а государственному органу, совершившему нарушение - предложить незамедлительно устранить данное нарушение". Накануне команда устойчивого развития компании "Лидиан Армения" распространила заявление, в котором содержится недоумением требованием инспекционного органа по охране природы и недр прекратить все работы по освоению месторождения "Амулсар" в сявзи с появлением новых экологических факторов. Как оказалось, основанием для требования послужили фиолетовые гвоздики и бабочки Аполлон, занесенные в Красную книгу.

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают также крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран, в том числе EBRD. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта по строительству и освоению месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.