Среда, 29 Августа 2018 19:01

АрмИнфо. Проблему Техутского месторождения необходимо решить как можно скорее. Об этом 29 августа журналистам заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Артур Григорян. По его словам, проблемы, в основном, касаются хвостохранилища, и имеющимися в этой связи рисками. Для правительства Армении важно оценить эти риски во избежание экологических катастроф. Министр подчеркнул, что с компанией, эксплуатирующей месторождение, достигнута договоренность о проведении комплексных исследований в целях решения возникшей проблемы. Данный вопрос, по словам главы ведомства, имеет и важное социальное значение, поскольку 800 сотрудников компании остались без работы. "Постараемся как можно быстрее решить все проблемы, связанные с безопасной эксплуатацией месторождения", - подчеркнул министр.

Группа компаний Vallex, которая занимается разработкой Техутского месторождения, выступила 5-го февраля с заявлением о временной приостановке работы и увольнении 1200 сотрудников. В компании отметили, что в связи с проводимыми работами по расширению деятельности на Техутском месторождении приглашены как местные, так и международные организации и до вынесения их заключения принято решение о приостановке работы. При этом в компании отметили, что постараются трудоустроить уволенных сотрудников на других предприятиях Группы.

Инвестиции группы компаний Vallex в горнорудную отрасль Армении и Арцаха за последние 20 лет превысили $700 млн. Инвестиции в Техутское месторождение (Армения), разработкой которого занимается Группа, превышают $400 млн., что позволило создать 1150 рабочих мест, современную горно-обогатительную фабрику и оборудовать ее современным оборудованием.

Обогащенный потенциал рудника, согласно проведенным еще в советское время оценкам, составляет 450 млн. тонн, из которых компания подтвердила наличие пятой части ресурсов, однако исследования продолжаются. На данный момент производственная мощность предприятия позволяет перерабатывать до 50 тыс. тонн медного концентрата в год и производить 13 тыс. тонн черновой меди.

В Группу входят также действующая в Карабахе компания "Бейз Метлс", "Армениан Капр Програм", осуществляющая медеплавильную деятельность в городе Алаверди Лорийской области, ЗАО "Институт горной металлургии" и ООО "Валлекс Ай Ти", работающее в области информационных технологий. В компаниях группы в Карабахе и Армении работают порядка четырех тысяч человек.