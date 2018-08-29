Среда, 29 Августа 2018 19:01

АрмИнфо. Компания "Норфолк Консалтинг" прекращает свою деятельность. Об этом сообщает Комитет госдоходов Армении.

Согласно источнику, вместо "Норфолк Консалтинг" другая компания создана не будет. Впредь все субъекты хозяйствования в таможенных органах сами будут декларировать свои товары. В тоже время КГД заявляет, что в комитетом сформировано 2 новых подразделения по изыманию и оформлению, которые созданы для оказания содействия хозяйственным субъектам в вопросах, связанных с таможенным оформлением. КГД также информирует, что все действия связанные с импортными товарами будут осуществляться исключительно в соответствии с таможенным законодательством.

Отметим, что компания "Норфолк Консалтинг" ранее занималась грузоперевозками и таможенным оформлением документов и связывалась с именем экс-премьера Армении Карена Карапетяна. Компания нанесла государству ущерб на сумму $7 млн, из которых выплатила $2 млн.

Напомним, что 25 мая Служба национальной безопасности Армении заявила, что в рамках своей деятельности, направленной на борьбу с коррупцией и экономическими преступлениями, раскрыла преступную схему. Согласно СНБ РА, действующая в Армении крупная компания "Норфолк Консалтинг" - таможенный декларант, осуществляющий таможенные услуги, злонамеренно уклонялась от уплаты налогов, пошлин и других обязательных выплат в особо крупных размерах. Компания не выплатила в государственный бюджет порядка $7 млн. По данному факту следственным отделом СНБ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 ("Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей") и части 2 статьи 308 ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия") УК РА. до недавнего времени в республике насчитывалось порядка 7-8 организаций, которые занимались не только грузоперевозками, но и оформлением таможенных документов.