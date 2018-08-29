Среда, 29 Августа 2018 18:42

АрмИнфо. Председатель Национального собрания Арцаха Ашот Гулян 29-го августа принял членов возглавляемой депутатом Европарламента Мартином Зоннеборном делегации, прибывшей в Арцах в сопровождении председателя комитета Ай Дата Европы Гаспара Карапетяна и исполнительного директора комиссии Эгине Эвинян.

Как сообщает пресс-служба парламента НКР, Гулян выразил уверенность в том, что визиты в подобном составе позволят пополнить ряды друзей Арцаха в Германии и Европе, а также создать новые возможности для повышения информированности в Европарламенте и в представленных ими политических группах об НКР и желаниях живущих в этой стране людей. В этом контексте Гулян подчеркнул необходимость перехода к институционализированным отношениям с европейскими структурами. В свою очередь Мартин Зоннеборн отметил, что они являются сторонниками права народов на самоопределение, и в этом плане готовы оказать содействие народу Арцаха. Депутат Европарламента также встретился с членами группы дружбы "Республика Арцах- Европарламент".

Руководитель группы дружбы Ваграм Балаян в ходе встречи выразил надежду, что это новое сотрудничество будет долгосрочным и эффективным.

В ходе встречи европейские парламентарии поинтересовались путями и результатами решения внутренних проблем в Арцахе в условиях внешней угрозы, а также обсудили ряд вопросов, касающихся повышения роли гражданского сообщества и парламентской дипломатии.