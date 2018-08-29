Среда, 29 Августа 2018 17:24

АрмИнфо. Все шаги по решению имеющихся в Армении проблем должны решаться путем политического диалога. Об этом 29 августа в ходе встречи с Омбудсменом Армении Арманом Татояном заявил председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян.

Как сообщает пресс-служба парламента, с предложением о встрече выступил спикер в своем заявлении о внутриполитической ситуации в стране. Баблоян оповестил омбудсмена о том, что в ходе своих встреч с премьер-министром и президентом Армении стороны отметили приверженность конституционным нормам, отметив, что все шаги по решению имеющихся проблем должны решаться путем политического диалога.

В свою очередь, Защитник прав человека представил свою позицию по ряду вопросов, поднятых спикером НС РА. В частности, Татоян отметил, что любой двухсторонний политический процесс должен быть основан на верховенстве закона. В основе каждой инициативы должны лежать права человека. Одним из главных показателей уровня демократии в стране является свобода слова, а также право на свое собственное мнение. В связи с формированием органов переходного правосудия по инициативе омбудсмена Армении организовано изучение международного опыта по данной тематике. Очевидно одно, создание любого нового органа должно соответствовать международным обязательствам и Конституции Армении. "Что касается судов, то нужно учитывать, что государственная власть осуществляется на основе разделения и баланса законодательной, исполнительной и судебной властей, что, в свою очередь, предполагает свободную судебную власть как от законодательной, так и от исполнительной власти. Решение проблем, существующих в судебной системе, должно быть последовательным, в том числе, жестким, но исключительно законным путем. Обеспечить непрерывное развитие системы защиты прав человека. Любой вопрос должен быть обсужден и решен исключительно путем диалога", - отметил Арман Татоян.

Отметим, что 27 и 28 августа Баблоян встретился также с президентом и премьер- министром Армении. В ходе встречи стороны обсудили права человека на свободу слова, вне зависимости от своих политических взглядов, свободу судов и переходное правосудие, а также предстоящие досрочные выборы в парламент и возможное внесение поправок в Конституцию.

Напомним, что 20 августа, после митинга, на котором премьер-министр Пашинян подвел итоги 100 дней деятельности правительства, председатель Национального Собрания Армении выступил с заявлением в связи с внутриполитической ситуацией в стране. Спикер отметил, что естественная общественно-политическая жизнь в стране, конституционно-правовые отношения и общественная солидарность органов государственной власти находятся под угрозой. При этом Баблоян отметил, что видит опасные тенденции по углублению нетерпимости в попытках разделить общество на два лагеря - революционеров и контрреволюционеров. Глава парламента также констатировал, что в выступлении премьера содержались опасные посылы для Конституционного строя страны и основ государственности, которые напрямую противоречат международным обязательствам Армении по строительству правового и демократического государства. Баблоян также считает, что под тезисом "переходного правосудия" был сделан неправомерный намек на ретроактивность закона. Вместе с тем, спикер парламента заметил, что возможные изменения Конституции в Национальном Собрании с угрозами достичь желаемого результата, являются очевидным давлением и принуждением на законодательную власть. В свою очередь, премьер-министр Пашинян заявил, что никакого давления нет, и выразил готовность встретиться с Баблояном.