Среда, 29 Августа 2018 17:23

АрмИнфо. Ради достижения поставленной цели риск всегда уместен. Об этом 29 августа в беседе с журналистами заявил глава фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян, комментируя заявление премьер- министра о том, что возможно, после его отставки РПА выдвинет и изберет своего кандидата.

"Впервые я услышал об опасениях Пашиняна, относительно возможности своей отставки на митинге 17-го августа, до этого премьер-министр не высказывал подобных опасений",- заявил депутат, добавив, что почти все политические шаги содержат в себе определенный риск. "А разве не было риском начинать это движение, которое несло в себе гораздо более серьезные вызовы? Ради достижения поставленной цели риск всегда уместен ",- заявил Ваграм Багадасарян.

Депутат также отметил, что у РПА нет намерений выставлять своего кандидата в премьер- министры . "Мне кажется, что и в отставке Пашиняна нет смысла. Он должен иметь возможность своими действиями продемонстрировать положительный сдвиг. Не думаю, что отставка премьера является поводом для роспуска Национального Собрания. Мы приветствуем все положительные программы правительства, и намерены содействовать им. Не думаю, что есть повод для отставки Пашиняна", - заметил депутат.

Багдасарян также добавил, что если бы со дня избрания премьера прошел год, представители РПА все равно не стали бы требовать отставки Пашиняна. "Если он чувствует, что имеются препятствия для его работы, то это уже совершенно другая проблема", - заключил депутат.

Отметим, что 17 августа на митинге, посвященном 100 дням пребывания во власти нового правительства, премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся досрочных выборов в парламент. В частности, Пашинян отметил, что на данный момент, согласно нормам закона, премьер-министр должен подать в отставку, после чего, если Национальное Собрание дважды не изберет нового премьера, должны состояться досрочные выборы в парламент. Однако, Пашинян выразил недоверие к депутатам, отметив, что возможно после того, как он подаст в отставку, парламент может избрать другого премьера, не став уточнять, кого именно. Премьер-министр заявил, что у него есть мысли, как можно избежать подобной ситуации, а именно, внести Конституционные изменения, которые приведут к тому, что досрочные выборы могут состояться не только в случае отставки премьера, но и сам парламент может принять решение о своем роспуске. "Мы намерены продвинуть данный документ в парламент, но только в том случае, если этого захотят наши граждане", - резюмировал Пашинян.