Согласно сообщению Минобороны Армении, поступившего в АрмИнфо, 29 августа в районе 08:15 часов по местному времени, в дежурной части N-ой воинской части МО РА, найдено тело старшего лейтенанта Карена Самвеловича Ованнисяна с огнестрельными ранениями в области подбородка и верхней части головы. Для выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие.

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