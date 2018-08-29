Среда, 29 Августа 2018 16:37

АрмИнфо. Процесс конституционных реформ по переходу Армении на парламентскую форму правления прошел длительный этап обсуждений. Об этом 29 августа в беседе с журналистами заявил глава фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян, комментируя вчерашнее интервью Роберта Кочаряна телеканалу НТВ, в котором второй президент РА заявил, что одной из причин революции стало избрание Сержа Саргсяна премьер-министром.

Как считает Ваграм Багдасарян, движение по пути конституционных реформ было неизбежным, вне зависимости от того, кто был бы избран премьер-министром. Переход к парламентской форме правления обсуждался давно, но во время президентства Сержа Саргсяна вопрос актуализировался. "Мы были парламентским большинством, и вместе с нашими коалиционными партнерами должны были выдвинуть своего кандидата. У меня нет сомнений в том, что, исходя из целей обеспечения безопасности Армении и Арцаха, мы сделали правильный выбор. Что касается того, что третий президент пытался удержать власть, хочу отметить, что не будь Сержа Саргсяна, Республиканская партия Армении должна была бы выдвинуть другого кандидата, и власть все равно осталась бы в наших руках. Мне кажется, кем бы ни был выдвинутый нами кандидат, все равно произошел бы процесс смены власти, ведь он планировался довольно давно", - отметил Багдасарян, добавив, что Серж Саргсян с семьей не имеет планов покинуть страну. "Все это слухи из сферы фантастики", - отметил депутат.

Отметим, что 28 августа второй президент Армении Роберт Кочарян в своем интервью телеканалу НТВ заявил, что третьему президенту Армении Сержу Саргсяну не стоило предпринимать попыток сохранить власть, пересев в кресло премьера. Кочарян отметил, что он всегда выступал против данных реформ и сейчас придерживается того же мнения.