Среда, 29 Августа 2018 16:14

АрмИнфо. Бывший глава Кассационного суда РА Арман Мкртумян получил огнестрельное ранение при нападении на свой особняк в Дзорахпюре.

Как сообщили АрмИнфо в медицинском центре "Эребуни", Мкртумян получил огнестрельные ранения левого поясничного отдела и левого предплечья. Он на машине скорой помощи был доставлен в медицинский центр "Эребуни", однако после получения первой медицинской помощи отказался от госпитализации. Согласно сообщению Следственного комитета Армении, 28 августа около 22 часов трое лиц в масках, вооруженные автоматами, проникли в особняк бывшего председателя Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна в Дзорахпюре. Во время нападения Арман Мкртумян и члены его семьи находились дома. По предварительным данным, нападавшие произвели несколько выстрелов. Один из предполагаемых преступников обезврежен и задержан. Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения и незаконного оборота оружия и боеприпасов. Отметим, что в тот же день около 23 часов Гор М. представил в отделение полиции Котайка заявление о том, что 28 августа около 22 часов в принадлежащий ему особняк в Дзорахпюре проникли трое вооруженных людей в масках. Гор М. и его отец оказали сопротивление. Гору М. из принадлежащего ему газового пистолета системы "Вальтер" удалось нейтрализовать одного из нападавших, вооруженного автоматов. Двое других скрылись. Прибывшая на место происшествия оперативная группа установила, что около 22 часов житель Гюмри 42-летний Рыженко и не установленные пока двое других лиц, вооруженные автоматами, проникли в указанный особняк. Встретив сопротивление, неизвестные открыли беспорядочную стрельбу, после чего скрылись. Во дворе дома обнаружены 16 гильз калибра 7,62 мм, автомат "АКМ", спортивную сумку с липкой лентой и ломом. Рыженко задержан. Приняты меры для обнаружения двух других участников нападения.