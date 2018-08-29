Среда, 29 Августа 2018 16:13

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении работает в естественном режиме, и мы можем обеспечить его дальнейшую продуктивную работу. Об этом беседе с журналистами 29 августа заявил глава фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян, коснувшись заявлений о необходимости досрочных выборов в парламент.

На вопрос о том, не кажется ли депутату неестественным то, что парламентское большинство не cформировало правительство, и, следовательно, необходимы досрочные парламентские выборы, Багдасарян заявил: "Можно сказать и обратное, но действительно, подобная ситуация необычна, однако, как вы видите до сих пор никаких препятствий не было. Армяне любят руководствоваться необычными ситуациями, и мы пытаемся сделать тоже самое", - отметил Багдасарян. На вопрос о том, против ли РПА роспуска парламента и досрочных парламентских выборов, депутат заявил: "Подобных обсуждений в партии не было. У меня есть свое личное мнение, но я не стану его афишировать", - заключил глава фракции РПА. Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян после прихода к власти не раз заявлял о необходимости проведения досрочных парламентских выборов.