Среда, 29 Августа 2018 15:26

АрмИнфо. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов на открытии международной конференции Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) «Вспоминая прошлое, смотреть в будущее» в Астане заявил, что решение Президента Нурсултана Назарбаева об отказе Казахстаном от ядерного наследия помогло международному сообществу увидеть, что мир без ядерного оружия является достижимым.

Пятидневная конференция, приуроченная к Международному дню действий против ядерных испытаний, учрежденному Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Президента Казахстана Н.Назарбаева, собрала в Астане членов Молодежной группы и Группы видных деятелей ОДВЗЯИ.

Участники конференции почтили минутой молчания память жертв ядерных испытаний. Во время конференции К.Абдрахманов и Исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Лассина Зербо обнародовали Совместное заявление по случаю 29 августа, в котором подчеркнули приверженность вступлению в силу ДВЗЯИ.

Казахстан намерен активно работать на всех уровнях для достижения общих целей, в том числе с гражданским обществом. Эта работа включает взаимодействие с международным проектом ATOM (Abolish Testingis Our Mission – Наша миссия – отмена испытаний), запущенным в 2012 году.

В данном контексте Министр призвал всех подписать онлайн петицию проекта ATOM, которая призывает навсегда запретить ядерные испытания. «В качестве еще одного шага мы призываем государства заявить о своей поддержке Договора о запрещении ядерного оружия. Казахстан подписал документ 2 марта 2018 года и в настоящее время готовится к его ратификации», - сообщил глава ведомства.

Министр выразил надежду на то, что последние события вокруг Корейского полуострова, начатые с Межкорейского саммита и первой встречи между лидерами США и КНДР в июне т.г., приведут к полной денуклеаризации полуострова. «Позитивные подвижки в этой части мира могут стать прорывом для ДВЗЯИ, и Казахстан, учитывая его уникальный опыт отказа от ядерного оружия, ликвидации военной инфраструктуры и выбора стабильного и процветающего будущего, готов оказать поддержку», - сказал К.Абдрахманов.

В Астанинской конференции ОДВЗЯИ принимают участие такие представители Группы видных деятелей Организации, как вице-председатель “Nuclear Threat Initiative" Десмонд Браун, бывший исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Вольфганг Хоффман, бывший верховный представитель ООН по вопросам разоружение Ангела Кейн, вице-председатель Комиссии атомной энергии Японии Нобуясу Абэ, бывший верховный представитель ООН по вопросам разоружения Серхио Дуарте и другие.