Среда, 29 Августа 2018 13:18

АрмИнфо. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян и начальник Полиции Валерий Осипян посетили Тавушскую область и на месте ознакомились с условиями службы, полицейских отправившихся на боевое дежурство на армяно-азербайджанскую госграницу.

Как сообщил Григорян на своей странице в Facebook, при сопровождении военного руководства они побывали на пунктах дислокации подразделений, ознакомились с условиями службы, существующими проблемами, а также обсудили вопросы, связанные с несением службы.

Напомним, что первая группа войск полиции отправилась на боевое дежурство в Тавушскую область 23 августа текущего года. На официальной церемонии проводов присутствовал и премьер Армении.