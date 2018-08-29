Среда, 29 Августа 2018 12:52

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении 29 августа на внеочередном заседании во втором чтении приняло законопроект о внесении дополнений в закон "Об утверждении годовой и комплексной программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан", предусматривающие дополнительный забор из озера Севан 40 млн куб.м воды.

"За" проголосовало 80 депутатов, "против" 1 депутат. Отметим, что законопроектом предусмотрено увеличить попуски воды из озера Севан с нынешних 170 млн до 210 млн куб м. Председатель Водного комитета Армении Инессы Бабаян отметила, что правительство вынуждено пойти на этот шаг.

Отметим, что вчера 28 августа во время внеочередное заседание Национального Собрания проходило на фоне акции протеста, организованной гражданской инициативой "SOS Севан". Участники акции требовали полностью прекратить забор воды из озера. Ранее председатель общественной организации "Ассоциация во имя устойчивого развития" Карине Даниелян отмечала, что сегодняшнее состояние озера Севан не является случайностью. "Я это воспринимаю, как крик озера о помощи. Мы годами бьем тревогу: если продолжим так относиться к Севану, вместо озера у нас будет болото, а вода не будет пригодна даже для орошения. Сейчас мы столкнулись с этой проблемой. Цветение воды - результат активного размножения сине-зеленых водорослей - показатель того, что озеро активно приближается к заболачиванию. В той части воды, где происходит активное цветение, также присутствуют ядовитые вещества", - отмечала она. Эколог указала, что с процессом цветения озеро Севан сталкивается с 1964 года, раз в 2-3 года, но никогда масштабы не были такими, как сейчас. Карине Даниелян объяснила, что цветение в озере обусловлено несколькими факторами: биологическими, отсутствием станций физикохимической очистки воды, эти станции вышли из строя после распада СССР, а также снижением уровня воды в озере и высокой температурой воздуха. "Ежегодно мы поднимаем вопрос о недопустимости решения ирригационных проблем за счет попусков воды из озера Севан. Если мы потеряем Севан, то потеряем и Армению", - добавила К. Даниелян.