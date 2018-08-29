Среда, 29 Августа 2018 12:51

АрмИнфо. В Армении произошло дорожно- транспортное происшествие, в результате которого погибли 4 человека, в том числе и трое детей.

Как сообщает пресс-служба местного МЧС Армении, ДТП произошло в Армавирской области Армении. По данным ведомства, авария произошла вечером во вторник, 28 августа, на 2 км дороги Каракерт-Артени. Автомобиль "ВАЗ-2107" врезался в "Опель- Вектра", а затем в припаркованный грузовик "Сканиа".

Водитель "жигули" 42 лет, а также три его пассажира 2003, 2004 и 2011 годов рождения от полученных травм погибли на месте. Согласно СМИ, погибшие являются членами одной семьи - это отец и трое его сыновей.