Среда, 29 Августа 2018 12:48

АрмИнфо. В Баку отреагировали на визит скандально известного американского миллионера армянского происхождения, именующего себя "королем покера" Дэна Билзеряна в Нагорный Карабах.

"Было бы полезнее, если бы организаторы поездки гражданина США армянского происхождения, игрока в покер Дэна Билзеряна в Нагорный Карабах занялись урегулированием конфликта и установлением мира в регионе", - сказал представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передают азербайджанские СМИ.

Отметим, что Билзерян с семьей прилетел в Армению 27 августа. В тот же день, он и его брат Адам получили армянское гражданство и встали на учет в Вооруженные силы РА. На следующий день, Билзерян на военном самолете МИ-8 отправился в Арцах, побывал на передовой и пострелял из ручного противотанкового гранатомёта "Базука".