Среда, 29 Августа 2018 12:32

АрмИнфо. Армения проявляет интерес к индийским реактивным системам залпового огня (РСЗО) "Пинака".

Согласно The Times of India, об этом сообщил иректор индийского Фонда исследований и производства оружия К.М. Раджа. Как сообщил индийский чиновник, армянская делегация ознакомилась с системами залпового огня "Пинака" и понаблюдала за боевыми стрельбами.

"Результаты стрельб были превосходными. Решение о закупках должно быть приятно на уровне правительств, и мы ожидаем ответа. Однако, отмечу, что Армения проявила интерес к двум модификациям этой системы", - отметил чиновник.

Разработка индийской РСЗО "Пинака" была начата в 1981 году. Принята на вооружение ВС Индии в 1999 году. Стоимость разработки составляет 264 млн рупий.

Индийская всепогодная 214-мм реактивная система залпового огня Пинака предназначена для поражения живой силы, легкобронированной и бронированной техники, пусковых ракетных установок, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно- промышленной инфраструктуры, дистанционной установки противотанковых и противопехотных минных полей.