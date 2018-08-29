Среда, 29 Августа 2018 11:50

АрмИнфо. То, что происходит в Армении - это просто безудержный популизм, последствия которого долгое время будут сдерживать развитие страны. Такое мнение в эксклюзивном интервью НТВ высказал обвиняемый в свержении конституционного строя экс-президент Армении Роберт Кочарян.

"Ситуация чрезвычайно интересная, я, конечно, внимательно за всем этим наблюдаю, это очень мягко сказано - отсутствие опыта у новых властей. Представьте, на последнем митинге заявляется о том, что в Армении де-факто создалась новая система государственного управления, и революционная площадь объявлена высшим органом народовластия. Я цитирую, это не шутка:.в нашей Конституции нет такого понятия, чтоб плошать становилась высшим органом народовластия. Дальше буквально по тексту: правительство подотчетно этой площади: ", - заявил Роберт Кочарян. Как заявил он, объявляется, что правительство подотчетно этой площади, и все важнейшие вопросы внутриполитические и экономические будут обсуждаться на этой площади. "Я грешным делом, думал, что правительство подотчетно Национальному Собранию. То, что происходит в Армении - это просто безудержный популизм, последствия которого долгое время будут сдерживать развитие страны", - сказал второй президент Армении.

По его словам, новая власть Армении просто не понимает, что значит механизм государственного управления. "Интересно, а вот цены на электроэнергию, коммунальные услуги, размеры пенсий, зарплат, налоговый кодекс, может, тоже будут обсуждаться на этой площади?.. Это не только вопрос отсутствия опыта: это вопрос тотального непонимания, что такое государственный механизм управления, что такое разделение властей", - отметил он. Как считает Кочарян, есть революционная эйфория, которая не может продолжаться долго. "Вы знаете хоть один пример хоть одной революции, после которой жизнь у людей стала лучше?.. Может, это Египет, может, это Тунис, может, это Сирия, может, это Ливия? Жизнь людей кратно ухудшилась. Может, это Украина? Кроме потери территории, качество жизни людей заметно упало. Может, это Грузия? Это потеря территории. Приведите мне хоть один пример. Я не вижу поводов, почему у нас должно быть лучше>, - сказал Р.Кочарян.

В ответ на вопрос о том, есть ли у него новые премьерские амбиции, Кочарян отметил, что не хочет об этом говорить: <Я не хочу говорить о будущем. Почему я решил вернуться в политику, потому что вот сейчас я выразил массу беспокойств, и я не могу оставаться в стороне от всего этого. Я бы этого не сделал, если бы это беспокойство не выталкивало меня в политику>.