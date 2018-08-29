Среда, 29 Августа 2018 11:46

АрмИнфо. ACBA Leasing разместит в энергоэффективных проектах $4 млн из $17 млн, предоставленных Европейским Банком Реконструкции и Развития Банку ACBA-Credit Agricole. Как пояснили АрмИнфо в лизинговой компании, цель финансирования - предоставить субъектам МСБ возможность приобрести в лизинг энергоэффективное и энергосберегающее оборудование.

В рамках этой программы EBRD субъекты МСБ, за счет грантовых средств от инвестиционного фонда Евросоюза - "Neighbourhood Investment Facility", получат за реализацию "зеленой программы" 10%-ый cashback от суммы финансирования.

ACBA Leasing в рамках подбренда Green Leasing профинансировал свыше 800 зеленых проектов на общую сумму 8.3 млрд драмов. Благодаря этим проектам удалось предотвратить выброса около 6 тыс. тонн углекислого газа в атмосферу, а также создать дополнительные стимулы для развития

альтернативной энергетики в Армении.

Напомним, что в августе 2018г ACBA-Credit Agricole Bank заключил с EBRD кредитный договор на $17 млн для оказания финансового содействия малому и среднему бизнесу, которое в основном будет осуществляться в драмах. Из этой суммы $3 млн нацелены на финансирование предприятий, учрежденных или руководимых женщинами, а $4 млн через лизинговую компанию ACBA-Leasing будут направлены на реализацию энергоэффективных проектов.

По данным Рэнкинга кредитных компаний Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, объем лизинговых операций компании ACBA-Leasing превысил к 1 июля 2018 года 14.7 млрд драмов ($30.5 млн), с обеспечением годового роста на 20,1%. В суммарном объеме лизинговых операций банков и кредитных компаний доля ACBA-Leasing-а достигает 80%.

Отметим, что ACBA-Leasing - это первая лизинговая компания Армении, основанная в 2003 году. ACBA-Leasing является членом финансовой группы ACBA-Credit Agricole. Держателем 100% пакета акций ACBA-Leasing выступает армянский ACBA-Credit Agricole Bank.