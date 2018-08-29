Среда, 29 Августа 2018 11:32

АрмИнфо. Экс-президент Роберт Кочарян вернулся в Армению в надежде на то, что "судебно-правовая система не совсем подмята под исполнительную власть". Об этом он заявил в эксклюзивном интервью НТВ касаясь причин своего возвращения в РА.

"Я вернулся, я был в Греции, я вернулся, совершенно четко понимая, что могу быть арестован. Совершенно очевидно, что люди, так скажем, моего типажа не убегают от сложностей. И все-таки была какая-то надежда на то, что судебно-правовая система не совсем подмята под исполнительную власть, и хоть какая-то степень самостоятельности судов все еще существует. Я приехал бороться за свою честь и достоинство",- заявил Кочарян.

По его словам, дело против него <шито белыми нитками>. <Иммунитет-лишь небольшая часть линии защиты. Я вернулся сюда отстаивать свое достоинство и честь, не только потому, что у меня есть иммунитет, но и потому, что все уголовное дело шито белыми нитками. Там нет уголовного дела вообще>, - заявил 2-й президент. При этом он отметил, что данное утверждение основано на том, что он знаком с уголовным делом, однако из-за тайны следствия не может сейчас говорить о его деталях.

<Мне предъявлено обвинение в свержении конституционного строя. Представляете? Президент, как гарант конституции, занимающий эту должность, оказывается, сверг сам себя: Они в попыхах попытались найти какую-то формулу обвинительного заключения. Это говорит о том, что речь идет не просто об уголовном деле, а речь идет о политической вендетте: С чего это вдруг я стал мишенью после 10 лет спокойной жизни вне президентского кресла и вне власти вообще?.. 10 лет назад были выборы, и мне оставалось всего месяца -полтора до завершения моего второго срока, и были выборы, которые завершились первым туром, и президентом был избран Серж Саргсян, набравший 53% голосов , на втором месте был первый президент Армении Левон Тер- Петросян с 21 % голосов, который объявил себя избранным президентом, во всеуслышание завил, что он набрал порядка 65% голосов и начал перманентные акции протеста в центре Еревана. Митинги были не санкционированные, а лозунги на митингах были следующие: <Мы должны демонтировать государственную власть>.

Далее пошли призывы к армии, к силовым структурам, попытка их очевидного вовлечения в процесс продолжалась 7 дней. За это время ЦИК признала итоги выборов законными, далее Конституционный суд оставил в силе решение ЦИК, заключение всех основных международных наблюдателей было позитивным, в том числе и наблюдателей из ОБСЕ, Совета Европы. Весь электоральный цикл был завершен достаточно успешно, но все это дело закончилось стычкой между демонстрантами и полицией, и в результате погибло 10 человек, из них двое-полицейские. Спустя 10 лет к власти пришли те, которые организовали эти массовые беспорядки, которые были осуждены за организацию массовых беспорядков. Поэтому я говорю о политической вендетте. То есть, спустя десять лет пришли к власти те, которые тогда проиграли те выборы. И сегодня все их мысли заняты тем, как же расплатиться с людьми, которых они считают врагами>, - Кочарян.

Таким образом, как считает Кочарян, для возбуждения уголовного дела нет никаких оснований: <Я был президентом, я не понимаю, как я мог свергнуть конституционный строй, будучи президентом, которому через месяц надо уйти>.