Среда, 29 Августа 2018 11:30

АрмИнфо. Третьему президенту Армении Сержу Саргсяну не стоило предпринимать попыток сохранить власть, пересев в кресло премьера. Такое мнение в эксклюзивном интервью НТВ высказал обвиняемый в свержении конституционного строя экс-президент Армении Роберт Кочарян, анализируя причины бархатной революции в РА.

По его словам, Сержу Саргсяну не стоило проводить конституционные реформы: <Я тогда выступал с публичной критикой данной реформы, и, конечно, ему не стоило предпринимать попыток сохранить власть, пересев в кресло премьер-министра>.

Коснувшись замечания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что у второго президента нет шансов вернуться в политику, Кочарян отметил: <Я уже вернулся. Я был президентом Армении 10 лет. За эти 10 лет ВВП Армении вырос в пять раз: а бюджет вырос в восемь раз. Все, что вы видите в Ереване интересное, реконструированное, - все построено в те годы. Вы знаете, мы создавали по 35-40 тысяч рабочих мест ежегодно. Доля малого и среднего бизнеса выросла с 15% на начало моего президентства до 46%. Доля частного сектора в ВВП дошла до 80 с лишним процентов. Качество жизни изменилось просто радикальным образом. И нам надо об этом напомнить. Я 10 лет был вне политики, возможно, не все люди об этом помнят. Мы об этом напомним. И я думаю, эти люди, которые участвовали во всем этом процессе - создавали бизнес и поднимали экономику - они и станут той самой электоральной базой>.

На вопрос со своей партией или коалицией Кочарян намерен выступать в роли оппозиции, второй президент Армении отметил: <Я оставил вопрос достаточно открытым. Я понимаю, что могу стать очень серьезным консолидирующим центром для тех людей, которые видят сегодняшние проблемы>.