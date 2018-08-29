Среда, 29 Августа 2018 11:29

АрмИнфо. Вооруженные лица в масках проникли в особняк экс- председателя Кассационного суда Армана Мкртумяна - Полиция Армении представила подробности разбойного нападения.

Как отмечается в сообщении пресс-службы правоохранительного органа, около 23 часов 28 августа Гор М. представил в отделение полиции Котайка заявление о том, что в тот же день около 22 часов в принадлежащий ему особняк в Дзорахпюре проникли трое вооруженных людей в масках. Гор М. и его отец оказали сопротивление. Гору М. из принадлежащего ему газового пистолета системы <Вальтер> удалось нейтрализовать одного из нападавших, вооруженного автоматов. Двое других скрылись. Прибывшая на место происшествия оперативная группа установила, что около 22 часов житель Гюмри 42-летний Рыженко и не установленные пока двое других лиц, вооруженные автоматами, проникли в указанный особняк. Встретив сопротивление, неизвестные открыли беспорядочную стрельбу, после чего скрылись. Во дворе дома обнаружены 16 гильз калибра 7,62 мм, автомат <АКМ>, спортивную сумку с липкой лентой и ломом. Рыженко задержан. Приняты меры для обнаружения двух других участников нападения. В свою очередь, как сообщает Следственный комитет, около 22 часов 28 августа трое лиц в масках, вооруженные автоматами, проникли в особняк бывшего председателя Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна в Дзорахпюре. Во время нападения Арман Мкртумян и члены его семьи находились дома. По предварительным данным, нападавшие произвели несколько выстрелов. Один из предполагаемых преступников обезврежен и задержан. Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения и незаконного оборота оружия и боеприпасов.