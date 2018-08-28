Вторник, 28 Августа 2018 19:58

АрмИнфо. . Инспекционный орган по охране окружающей среды и недр даже при большом желании и с применением значительных усилий не смог найти в деятельности компании "Лидиан Армения" отклонений от проектной документации, и вынужден опираться на предполагаемые экологические факторы. Об этом говорится в поступившем в АрмИнфо заявлении команды устойчивого развития компании "Лидиан Армения".

Напомним, что накануне инспекционный орган по охране природы и недр в связи с появлением новых экологических факторов потребовал от компании "Лидиан Армения" прекратить все работы по освоению месторождения "Амулсар" до проведения новой экспертизы и принятия решения на основе данной экспертизы. Глава инспекционного органа обратился в генеральную прокуратуру в связи с фактами извлечения ЗАО "Лидиан Армения" горной массы без права на недропользование для выявления состава преступления и в установленном порядке дать ход этому делу. В отношении компании "Ехегнадзор водопользователь" возбуждено административное производство и определения законности снабжения "Лидиан Армения" водой по водопроводу Кечут- Заритап. В отношении укрупненной общины города Джермук возбуждено административное производство за использование водопровода "Семь источников Гндеванка" общины Гндеванк в целях снабжения "Лидиан Армения" водой, а также в целях определения правомочности выдачи разрешения за установку в процессе строительства дробильных станций.

Как оказалось, согласно заявлению компании, основанием для прекращения работ стало выявление занесенных в Красную книгу фиолетовых гвоздик и бабочек "Аполлон", впервые обнаруженных на территории месторождения Амулсар. Причем, фиолетовые гвоздики, якобы обнаружила биолог Ануш Несисян, привлеченная инспекционным органом в качестве эксперта. Однако до сих пор компании не были представлены сорта растений, которые, якобы, были обнаружены Ануш Нерсесян. В "Лидиан Армения" полагают, что эти сорта растений либо вообще не были обнаружены, либо они отмечены за пределами Амулсара, поскольку зафиксированные биологом "результаты" носят тайный от сотрудников компании характер. Причем, сама Ануш Нерсисян не уверена, что речь идет действительно о фиолетовых гвоздиках. По крайней мере, в отчете фигурировало выражение "cкорее всего, фиолетовая гвоздика". Между прочим, в отчете есть упоминание по поводу данного сорта растений. В частности, в отчете отмечается, что данный сорт известен в районе села Гндеванк.

Кроме того, если следовать результатам экспертизы, сделанной экспертами инспекционного органа на основании представленной фотографии, то согласно Кодексу об административных правонарушениях та же Ануш Нерсисян должна быть привлечена к административной ответственности, поскольку сорвала растение, занесенное в Красную книгу. "Согласно 93-ой статье Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за сбор растений, трав и корней, занесенных в Красную книгу. Это еще раз говорит о профессиональной неподготовленности данного специалиста, которая даже не знает, что сбор растений, занесенных в Красную книгу, является правонарушением", - отмечается в заявлении.

Что касается бабочек "Аполлон", то, как отмечают в компании, с 2013 года во время проводимых исследований на площадях Компании были

обнаружены 60 видов бабочек, в том числе и бабочки Аполлон (Parnassius Apollo). Эти площади в прошлом касались места сброса пустых пород. Однако, согласно представленному экспертному заключению места сброса пустых пород изменились, в результате чего биологическая среда этой особи осталась вне влияния зоны месторождения. Поэтому она и не вошла в доклад. "Нет никаких научных оснований для утверждений о том, что данная площадь является для данного вида местом обитания",

- говорится в документе.

Таким образом, подчеркивается в заявлении, выявленные инспекционным органом "новые экологические факторы" не являются новыми. Они находились в центре внимания компании при разработке проектной документации. То, что орган считает их новыми экологическими факторами, говорит о том, что ему не удалось обнаружить отклонений от проектной документации, и вынужден оперировать "новыми экологическими факторами".

В сообщении также отмечается о намерениях органа обратиться в Генеральную прокуратуру в связи с отсутствием у "Лидиан Армения" разрешений на горную выработку в целях определения в данных действиях состава преступления. В этой связи, компания считает необходимым заявить следующее: наличие пород с двух карьеров еще не является свидетельством горной выработки. В ходе встречи с представителями инспекции сотрудники компании постоянно настаивали на разъяснениях о том, какие минералы были извлечены из этих карьеров. Однако, ни один из представителей инспекции так и не смог ответить на поставлены й вопрос. Более того, 30 июля текущего года была проведена контрольная поездка на строительную площадку компании, в частности, на территорию места сброса пустых пород. Цель визита состояла в том, чтобы оценить извлеченные осадки из сброшенного в районе планируемого сектора сточных вод (путем отбора проб). В поездке принимал участие как руководитель инспекционного органа А.Григорян, так и представитель компании Т.Навасардян. Геолог, осмотревший открытый карьер, четко отметил, что появление глинистой почвы не может считаться потенциальным источником загрязнения.