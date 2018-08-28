Вторник, 28 Августа 2018 17:56

АрмИнфо. За последнее время новые власти Армении, к сожалению, совершили очень много ошибок. Об этом 28 августа в беседе с журналистами заявил вице-спикер Национального Собрания Армении, пресс-секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

Шармазанов заявил, что на митинге 17-го августа премьер-министр заявил, что армяно - российские отношения являются замечательными и активно развиваются. "За прошедшие 25 лет я ни разу не видел и не слышал никакого намека от министра иностранных дел России относительно того, что правительство Армении, которое являясь стратегическим союзником РФ, говорит одно, а делает что-то совершенно другое. Армяно-российские или армяно-американские отношения не будут развиваться путем произнесения тостов. У

меня также есть опасения, связанные, в частности, с ОДКБ. Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко еще раз подтвердило, что Армении никто просто так не подарил должность генерального секретаря ОДКБ. Серж Саргсян сделал все возможное, чтобы должность генсека в этой авторитетной организации досталась Армении. Если же когда-нибудь должность генсека перейдет другой стране, то вся политическая ответственность за это ляжет на премьер-министра Пашиняна и его правительство", - подчеркнул вице-спикер.

Пресс-секретарь РПА подчеркнул, что сегодня следует смотреть вперед, так как будущее очень туманно и правительство должно быть готовым противостоять возможным вызовам. "Пусть ни у кого не складывается впечатление, что мы радуемся ухудшению армяно-российских отношений, что Лавров задел правительство Пашиняна, или же Петр Свитальский заявил об отсутствии у нынешнего правительства РА четкой позиции по возможной помощи со стороны ЕС. Посол США заявил, что пока рано говорить о масштабных инвестициях американских компаний в экономику Армении. Мы не рады всему этому, время показало, что мы больше всех других заинтересованы, чтобы в нашей стране была стабильность, хотя бы в сфере безопасности. А наши опасения очень серьезные, и их нужно озвучивать. К сожалению, во время митинга 17-го августа мы стали свидетелями выступления Пашиняна, который на некоторое время забыл, что теперь он является главным политическим деятелем в Армении, и это очень печально", - заключил Шармазанов.

Отметим, что председатель комиссии по внешним связям Армен Ашотян, на своей странице в соцсети Facebook опубликовал заявление о том, что руководители других стран, входящих в ОДКБ предпочли бы видеть в должности генсека представителя своей страны. Ашотян отметил, что все это стало возможно исключительно благодаря политике Сержа Саргсяна. "Новые власти Армении обязаны приложить все усилия, для того, чтобы после этого скандала сохранить должность генерального секретаря ОДКБ за республикой", - заключил депутат.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу Беларусь-1 заявил, что Беларусь предлагала другие кандидатуры на должность Генсека ОДКБ, и оказался прав. "Мы глубже посмотрели на эту проблему - с точки зрения нового руководства Армении, той политики, которую проводит Никол Пашинян со своим правительством, обсудили наши совместные действия в ОДКБ и те проблемы, которые сегодня существуют в самой ОДКБ, а также те направления действий, за которые отвечают члены Организации Договора о коллективной безопасности", - заявил Лукашенко. Напомним, что генсек ОДКБ Юрий Хачатуров обвиняется в свержении конституционного строя по так называемому "делу 1 марта 2008 года". В то время он занимал пост главы Ереванского гарнизона. Решением суда от 28-го июля он был арестован, а затем освобожден под залог в размере 5 млн драмов. По тому же делу проходят 2-й президент Армении Роберт Кочарян и экс-глава обороны РА Микаэл Арутюнян, объявленный в розыск. 2 августа Специальная следственная служба заявила, что избранная в отношении Юрия Хачатурова мера пресечения не является препятствием для того, чтобы он на определенное время отсутствовал из Армении. Вместе с тем, в ССС не детализировали допустимый срок его отсутствия. Официальный Ереван предложил коллегам из ОДКБ рассмотреть возможность заменить кандидатуру генсека ОДКБ от Армении в связи с уголовным преследованием Юрия Хачатурова.