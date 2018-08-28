Вторник, 28 Августа 2018 17:02

АрмИнфо. Апелляционный суд в Ереване отказал в удовлетворении жалобы адвоката генсека ОДКБ Юрия Хачатурова на решение суда первой инстанции.

Как заявил адвокат Хачатурова Мигран Погосян, защита желала обжаловать решение суда о признании допустимым ареста в отношении Юрия Хачатурова, однако Апелляционный суд отклонил ее.

Ранее АрмИнфо сообщало, что сторона защиты бывшего главы Генштаба ВС РА и нынешнего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова подала апелляционную жалобу на действия суда общей юрисдикции из-за того, что на данном этапе залог является альтернативой аресту, то есть суд счел, что арест в отношении Юрия Хачатурова допустим. В правовом поле, как пояснил тогда Погосян, действует следующий принцип - для допустимости ареста необходимо обосновать обвинение, лишь потом обсуждаются основания ареста. В случае с Хачатуровм, суд счел обоснованным то, что генсек ОДКБ не имеет отношения к предъявленному обвинению, то есть, не предпринимал действий, направленных на свержение конституционного строя. Учитывая это обстоятельство, суд, тем не менее, решил, что арест допустим. "Мы считаем, что в этих условиях арест не допустим и на этом основании представили жалобу в Апелляционный суд и просим суд отменить решение суда первой инстанции и отменить решение об аресте", - отметил Мигран Погосян.

Напомним, что Хачатуров обвиняется в свержении конституционного строя по так называемому <делу 1 марта 2008 года>. В то время он занимал пост главы Ереванского гарнизона. Решением суда от 28-го июля он был арестован, а затем освобожден под залог в размере 5 млн драмов. По тому же делу проходят 2-й президент Армении Роберт Кочарян, ныне находящийся под арестом на 2 месяца и экс-глава обороны РА Микаэл Арутюнян, объявленный в розыск. 2 августа Специальная следственная служба заявила, что избранная в отношении Юрия Хачатурова мера пресечения не является препятствием для того, чтобы он на определенное время отсутствовал из Армении. Вместе с тем, в ССС не детализировали допустимый срок его отсутствия. 4 августа вернулся к выполнению своих служебных обязанностей на посту генсека ОДКБ. Пока не известно, когда он возвратится в Армению.