Вторник, 28 Августа 2018 15:58

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян 28 августа встретился с председателем Национального Собрания Армении Ара Баблояном.

Как сообщает пресс-служба парламента, с предложением о встрече выступил спикер в своем заявлении о внутриполитической ситуации в стране. Баблоян сообщил президенту, что в ходе его вчерашней встречи с премьер-министром Пашиняном стороны пришли к единому мнению о том, что роспуск парламента должен быть осуществлен исключительно демократическим путем в соответствии с международными стандартами, путем политического диалога, переговоров и обсуждений.

В свою очередь, президент Саркисян, отметив важность Конституции, подтвердил свою позицию относительно того, что лучшим путем решения всех разногласий являются переговоры и диалог, так как впоследствии стороны соблюдают те решения, которые были приняты в ходе данных переговоров.

Отметим, что 27 августа состоялась встреча председателя Национального Собрания с премьер-министром Николом Пашиняном. В ходе встречи стороны обсудили права человека на свободу слова, вне зависимости от своих политических взглядов, свободу судов и переходное правосудие, а также предстоящие досрочные выборы в парламент и возможное внесение поправок в Конституцию.

Напомним, что 20 августа, после митинга, на котором премьер-министр Пашинян подвел итоги 100 дней деятельности правительства, председатель Национального Собрания Армении выступил с заявлением в связи с внутриполитической ситуацией в стране. Спикер отметил, что естественная общественно-политическая жизнь в стране, конституционно-правовые отношения и общественная солидарность органов государственной власти находятся под угрозой. При этом Баблоян отметил, что видит опасные тенденции по углублению нетерпимости в попытках разделить общество на два лагеря - революционеров и контрреволюционеров. Глава парламента также констатировал, что в выступлении премьера содержались опасные посылы для Конституционного строя страны и основ государственности, которые напрямую противоречат международным обязательствам Армении по строительству правового и демократического государства. Баблоян также считает, что под тезисом "переходного правосудия" был сделан неправомерный намек на ретроактивность закона. Вместе с тем, спикер парламента заметил, что возможные изменения Конституции в Национальном Собрании с угрозами достичь желаемого результата, являются очевидным давлением и принуждением на законодательную власть. В свою очередь, премьер-министр Пашинян заявил, что никакого давления нет, и выразил готовность встретиться с Баблояном.