Вторник, 28 Августа 2018 15:53

АрмИнфо. Советник министра иностранных дел Армении по вопросам Франкофонии Ваагн Атабекян в интервью ИА АрмИнфо рассказал о ходе подготовки к саммиту МОФ в Ереване, о количестве высокопоставленных делегаций, которые примут участие в мероприятии, о Ереванской декларации и многом другом.

Г-н Атабекян хотелось бы знать, на сегодняшний день, сколько глав государств уже официально подтвердили свое участие в 17-ом саммите МОФв Ереване?

На данный момент, главы государств и правительств из порядка 30 государств уже подтвердили свое участие в предстоящем в октябре в Ереване саммите Франкофонии. Однако, могу вас заверить, что это число продолжает расти. В целом, это будет самым масштабным и представительским мероприятием в истории Армении, и к организации мероприятия мы относимся со всей серьезностью.

На каком этапе находятся вопросы, связанные с инфраструктурой в связи с учетом количества высокопоставленных делегаций, которые прибудут для участия в саммите? Хватает ли гостиниц, транспорта, в том числе и автомобилей бизнес-класса для перемещения высокопоставленных должностных лиц? На каком уровне находится подготовка волонтеров и откуда они привлечены?

Как я уже отметил, это будет самым масштабным мероприятием в нашей истории. Проведение саммита в Ереване, безусловно, большая честь для Армении, но вместе с тем, и большая ответственность. Армянская сторона со всей серьезностью относится к обязательству провести это мероприятие на высоком уровне. Правительство Армении принимает все нужные меры по обеспечению инфраструктур и решению других технических вопросов для проведения саммита Франкофонии на высшем уровне. Работы ведутся в соответствии с запланированным графиком и даются соответствующие решения возникающим вопросам. Работы по подготовке к саммиту протекают в естественном русле. Это касается и вопросов озвученных Вами касательно отелей, транспорта и ряда других вопросов, которые обычно появляются во время организации подобного уровня мероприятий. Между всеми партнерами, занимающимися координацией подготовительных работ, сложилось тесное сотрудничество, что позволяет находить быстрые решения всем озвученным проблемам. Как вы знаете, по решению премьер-министра Армении была создана межведомственная комиссия по организации и проведения 17-ого саммита МОФ, также функционирует рабочая группа во главе с вице-премьером Тиграном Авиняном, которая в недельном разрезе обсуждает все вопросы, связанные с организацией мероприятия.

Естественно, в процесс организации и проведения мероприятий такого масштаба вовлечено множество волонтеров, которые действительно, делают громадную работу. В этой связи хотел бы выразить благодарность всем тем, кто c сердобольностью и самоотверженностью подходит к делу, имеющему важное значение для нашей страны.

К подготовительным работам по организации саммита вовлечено более 1000 волонтеров, которые были отобраны с помощью онлайн-анкеты, которые все желающие могли заполнить на веб-сайте или на аккаунтах Саммита в социальных сетях. Большинство из них студенты из разных вузов Армении.

Как известно на саммите будет подписана Ереванская декларация, можно немного рассказать о его содержании?

В основу “Ереванского пакта” заложена основная тема 17-ого саммита Франкофонии - “Жить вместе”. Тема “Жить вместе” очень актуальная. Она была выбрана с учетом преобладающего контекста внутри франкоязычного пространства, и даже на международной арене. Следуя из этого, пакт будет отражать универсальные ценности Франкофонии, без которых идея “Жить вместе” не может быть претворена в жизнь - защита прав человека и народов, демократия, межкультурный и межрелигиозный диалог, а также борьба против таких явлений как ксенофобия, нетерпимость, дискриминация и призывы к ненависти.