Вторник, 28 Августа 2018 15:44

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян идет путем диктатуры и тирании. Об этом 28 августа в беседе с журналистами заявил вице-спикер Национального Собрания РА, пресс-секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

На вопрос о том, есть ли у РПА программа относительно того, каким путем должны пройти парламентские выборы, что предпочтет партия - конституционные изменения или отставку премьер-министра, вице-спикер заявил: "Во-первых, еще не было заявлений о том, что в течение года должны пройти досрочные выборы в парламент. Была сделана ссылка на программу правительства, которая была одобрена НС РА. Но никто не знает, что может произойти через 6 месяцев или через год. РПА пока не обсуждала данный вопрос. Срок полномочий депутатов Национального Собрания РА нынешнего созыва истекает в 2022 году. Продолжит ли Парламент функционировать до 2022 года, или же пройдут досрочные выборы, зависит от позиции политических сил, а также от внешних и внутренних вызовов. На данный момент я не могу однозначно ответить на этот вопрос", - отметил вице-спикер.

Шармазанов также отметил, что РПА готова к диалогу. "Мы готовы на переговоры с правительством по любому вопросу, который касается Армении или Арцаха, но не намерены признавать их власть над парламентом", - подчеркнул пресс-секретарь Республиканской партии.

Вице-спикер заявил, что 17 августа из заявления премьер-министра он сделал вывод о том, что Пашинян идет путем диктатуры. "Пашинян избрал путь диктатуры и тирании. Однако, встреча председателя парламента Баблояна с премьер-министром вселила надежду на то, что в конце концов в Армении установится демократия. Возможность выражения иного мнения еще не исчерпала себя", - отметил вице-спикер.

Отметим, что 17 августа на митинге, посвященном 100 дням пребывания во власти нового правительства, премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся досрочных выборов в парламент. В частности, Пашинян отметил, что на данный момент, согласно нормам закона, премьер-министр должен подать в отставку, после чего, если Национальное Собрание дважды не изберет нового премьера, должны состояться досрочные выборы в парламент. Однако, Пашинян выразил недоверие к депутатам, отметив, что возможно после того, как он подаст в отставку, парламент может избрать другого премьера, не став уточнять, кого именно. Премьер-министр заявил, что у него есть мысли, как можно избежать подобной ситуации, а именно, внести Конституционные изменения, которые приведут к тому, что досрочные выборы могут состояться не только в случае отставки премьера, но и сам парламент может принять решение о своем роспуске.