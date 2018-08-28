Вторник, 28 Августа 2018 15:34

АрмИнфо. Мы согласны с любой моделью роспуска парламента, если она является конституционной. Об этом 28 августа в беседе с журналистами в Национальном Собрании Армении заявил глава партии "Просвещенная Армения", депутат от фракции "Елк" Эдмон Марукян.

Марукян заметил, что предложение премьер-министра Никола Пашиняна является одним из вариантов по роспуску Национального Собрания. "Еще одним вариантом является возможность ухода Пашиняна в отставку, после чего он дважды не избирается премьером, и, как итог, роспуск Парламента. А другим вариантом могут стать конституционные изменения. Мы согласны с этими двумя моделями, так как необходим роспуск парламента и проведение досрочных выборов, в результате которых революция полностью добьется своей цели", - отметил он.

Что касается контрреволюционной волны, то, как заметил Марукян, революция была против РПА, против сложившейся системы, а сегодня этой системы больше нет. "Естественно, контрреволюционерами являются республиканцы или второй президент Роберт Кочарян. У них есть подобный шанс? Думаю, что нет, я думаю, что контрреволюционного очага в Армении нет. Ни представители Республиканской партии, ни Роберт Кочарян не имеют шансов вернуться", - подчеркнул депутат.

Он также добавил, что парламентские выборы необходимы, так как в действующем парламенте нет власти и оппозиции. Он отметил, что сегодня РПА называет себя оппозицией, у которой практически нет доверия народа.

Коснувшись переходного правосудия, Марукян считает важным проведение по данному вопросу научных дискуссий. "Когда фракция "Елк" представила программу по участию в парламентских выборах, то там был пункт, согласно которому следовать создать "комиссию правды". Мы можем создать такую комиссию, которая может пользоваться доверием общества, и, пользуясь этим доверием, cможет заняться расследованием таких страниц истории, как события 1-ое марта 2008 года и 27 октября 1999 года", - заключил Марукян.

Отметим, что недавно на пресс-конференции в Ереване министр юстиции Армении Артак Зейналян также заявил, что переходное правосудие не будет противоречить Конституции страны. Более того, изучив международный опыт, Армения приложит все усилия, чтобы переходное правосудие в стране было самым лучшим. Министр отметил, что новое правительство страны не намерено создавать чрезвычайные суды, более того, переходное правосудие никоим образом не будет противоречить Конституции страны, конвенциям и международным обязательствам Армении. Все будет исключительно в рамках закона. Не будут распущены суды, не появится и суд над судами, не будет нарушена Конституция. Зейналян подчеркнул, что переходное правосудие будет направлено исключительно на восстановление прав человека. В свою очередь, бывший министр юстиции Армении, "республиканец" Давид Арутюнян ранее распространил заявление, в котором заявил, что согласно Судебному кодексу, государственные и местные органы самоуправления, а также должностные лица обязаны воздерживаться от действий, которые могут представлять угрозу для независимости судов или судей. Напомним, что 17-го августа премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на митинге, посвященном 100 дням правления нового правительства, заявил о необходимости создания в стране органов переходного правосудия. В этой связи он отметил, что сегодня все громче звучат мнения о том, что значительная часть судейского корпуса обслуживала коррумпированную систему и была ее составной частью. "В этом смысле недоверие к судебной системе остается очень глубоким. Это, конечно, очень деликатная тема, и мы в любом случае не должны поддаваться соблазну вмешиваться в дела судебной системы. Но я хочу сказать, что с первого дня на посту премьера я говорил, что отказываюсь от порочной практики давать указания судебной власти, и я отказался от этого. Но с другой стороны, хочу подчеркнуть, что это не означает, что некоторые судьи должны продолжать получать указания от представителей предыдущих коррумпированных властей. Хочу сказать и коррумпированным предыдущим властям, и получающим от них указания судьям - возьмитесь за ум и не вздумайте шутить с народом", - подчеркнул Пашинян.