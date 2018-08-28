Вторник, 28 Августа 2018 15:12

АрмИнфо. В Полиции Армении отреагировали на муссируемую в СМИ информацию о скорой отставке главы ведомства Валерия Осипяна.

"В СМИ появилась информация о том, что начальник Полиции Армении Валерий Осипян в октябре текущего года подаст в отставку. Заявляем, что начальник Полиции продолжает работать в естественном режиме. У него много долгосрочных проектов, которые выполняются и будут выполняться, согласно установленному графику. Что касается сообщений о намерении Осипяна переехать на постоянное место жительства в Европу, то хотели бы заметь, что сегодня много наших соотечественников из европейских стран переезжают на Родину, и подобного рода утверждения смешны и несвоевременны. Призываем воздержаться от попыток ввести общество в заблуждение тиражированием недостоверной информации", - говорится в заявлении Полиции РА, поступившем в АрмИнфо.