Вторник, 28 Августа 2018 14:45

АрмИнфо. Второй президент Армении Роберт Кочарян обладает всеми правами для возвращения в политику. Об этом 28 августа в беседе с журналистами заявил заместитель председателя Национального Собрания РА, пресс- секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

Отметив, что в данном случае речь идет о его личном мнении, Шармазанов, в то же время подчеркнул, что второй президент имеет и моральное, и политическое, и юридическое право заниматься политикой. "Я считаю, что он займется политикой, он уже ею занимается", - подчеркнул вице-спикер.

На вопрос, консолидируется ли Республиканская партия со вторым президентом Армении, Шармазанов отметил, что РПА консолидируется вокруг своих идей и целей. "Тот, кто придерживается этих идей и нашей повестки, будет нашим союзником. Республиканская партия готова сотрудничать со всеми политическими силами, в том числе, и с Робертом Кочаряном", - подчеркнул пресс-секретарь РПА.

Затронув отношение третьего президента Армении, главы Республиканской партии Сержа Саргсяна к сложившейся ситуации вокруг Роберта Кочаряна, Шармазанов отметил, что этот вопрос не обсуждался. "Однако, в связи с арестом Кочаряна РПА дважды распространяло заявление, а заявление партии не может быть опубликовано, без учета позиции главы партии", - отметил вице-спикер.

Напомним, что второй президент Армении Роберт Кочарян был заключен под стражу 28 июля. Экс-президенту предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК РА - свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами, что предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1-2 марта 2008 года. Генпрокуратура Армении 8 августа отклонила ходатайство, подписанное более чем 40 депутатами об изменении меры пресечения Кочаряну, объяснив это тем, что на данном этапе расследования сохраняются основания для ареста отставного президента, а избрание не связанной с лишением свободы меры пресечения не способно гарантировать беспрепятственный ход следствия. Тем не менее, 13 августа Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов экс- президента Роберта Кочаряна и отменил решение суда первой инстанции ссылаясь на конституционную норму о неприкосновенности бывших глав государства. Сторона защиты не исключила полное закрытие уголовного дела об узурпации государственной власти в 2008 году. "Решение Апелляционного уголовного суда Армении незаконно, Апелляционный уголовный суд вышел за рамки своих полномочий>, - реагируя на данное решение, заявили в Специальной следственной службе (ССС). Генпрокуратура Армении 20-го августа в Кассационном суде подала кассационную жалобу на решение Апелляционного суда об освобождении экс-президента Армении Роберта Кочаряна из-под ареста, которая 21-го августа была принята к рассмотрению Кассационным судом. Между тем, по словам главы ССС Сасуна Хачатряна, если вдруг кассационная инстанция решит, что Роберт Кочарян не подлежит уголовному преследованию с учетом его президентского статуса, что, по словам, абсурдно, поскольку человек не может иметь абсолютную неприкосновенность в связи с занимаемой им должностью, рассмотрение вопроса перейдет на следующий уровень - в Конституционный суд. На что один из адвокатов Роберта Кочаряна - Айк Алумян, заявил, что,

если Кассационный суд Армении примет решение о повторном аресте 2-го президента - они обратятся в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).