Вторник, 28 Августа 2018 14:34

АрмИнфо. Республиканская партия Армении не станет выдвигать своего представителя на выборах в Совет Старейшин Еревана. Об этом 28 августа в беседе с журналистами заявил вице-спикер Национального Собрания РА, пресс- секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

Вице-спикер заявил, что решение РПА обосновано рядом причин, в частности тем, что после революции представители партии видят более серьезные проблемы, к которым относятся внешние и внутриполитические вызовы и которыми следует заняться. "Мы не станем принимать участие в выборах в мэрию Еревана, это связано с тем, что сегодня в Армении сменилась власть, главной сценой является парламент, и для Армении гораздо важнее внешне и внутриполитические вызовы, чем выборы в мэрию", - отметил вице- спикер.

На замечание о том, что, будучи у власти представители РПА всегда принимали участие в выборах в Совет старейшин, Шармазанов заявил: "Не всегда. Во время изменения ситуации в стране политические деятели могут изменить свою позицию. Сейчас есть гораздо более важные вопросы, чем выборы в столичный муниципалитет", - заявил вице- спикер, добавив, что партия пока не обсуждала вопрос о поддержке того или иного кандидата.

Отметим, что экс-мэр Еревана Тарон Маргарян, который занимал эту должность с 2011 года, заявил о сложении полномочий 9 июля. На предстоящих в сентябре этого года досрочных выборах в Совет старейшин Еревана будут участвовать актер Айк Марутян (от партии "Гражданский договор"), Заруи Постанджян (лидер партии "Еркир цирани"), Арарат Зурабян ("Армянское общенациональное движение"). Партия "Просвещенная Армения" и "Республика" предлагают кандидатуру министра юстиции Армении Артака Зейналяна. Желание баллотироваться выразила также дочь видного армянского архитектора Артура Тарханяна, супруга политзаключенного, выпущенного недавно на свободу и осужденного бывшими властями за организацию беспорядков, Андреаса Гукасяна - Анаит Тарханян (партия "ГАЛА"). Партия "Наследие" решила одобрить назначение своего основателя Раффи К. Ованнисяна на пост мэра столицы Армении на досрочных выборах, а кандидатом на должность мэра от партии "Оринац еркир" станет вице-председатель партии "Оринац Еркир" Мгер Шахгельдян. Центральная избирательная комиссия Армении назначила проведение внеочередных выборов в Совет старейшин Еревана на 23 сентября. Предвыборная кампания начнется с 10 сентября.