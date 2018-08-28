Вторник, 28 Августа 2018 14:19

АрмИнфо. Национальное Собрание не избирается в соответствии с народными настроениями или же на площади, по принципу новгородского вече. Об этом 28 августа в беседе с журналистами заявил вице-спикер парламента, пресс- секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

По его словам, парламент избирается в соответствии с законом, и если выборы были законными, если никаких нарушений, то Национальное Собрание должно функционировать до 2022 года. Шармазанов подчеркнул, что если все будет делаться исключительно по усмотрению народа, то нет никаких гарантий, что 6 месяцев спустя народные настроения не изменятся. "Если следовать логике Пашиняна, то, как минимум, каждые 6 месяцев мы должны проводить выборы, потому что ситуация в стране изменилась. Никто не может предугадать, что может произойти 2 месяца спустя. Армения находится в такой геополитической обстановке, когда практически любое внешнее изменение может очень сильно повлиять на внутриполитическую ситуацию в Армении", - отметил пресс-секретарь РПА.

На замечание о том, что предыдущие три президента также шли на конституционные изменения, Шармазанов заявил, что конституционные изменения проводятся раз в 10 лет, а сейчас, несколько месяцев спустя, вновь предпринимаются попытки осуществить конституционные изменения. "Господин Пашинян не хочет подавать в отставку с поста премьер-министра, так как беспокоиться что если 8 мая он подаст в отставку, в парламенте может назреть заговор, как он говорит, против премьер-министра", - отметил вице-спикер. На вопрос, исключает ли Шармазанов такую возможность, вице-спикер заявил: "В политике нельзя ничего исключать, но об этом пока рано говорить". Отметим, что 17 августа на митинге, посвященном 100 дням пребывания во власти нового правительства, премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся досрочных выборов в парламент. В частности, Пашинян отметил, что на данный момент, согласно нормам закона, премьер-министр должен подать в отставку, после чего, если Национальное Собрание дважды не изберет нового премьера, должны состояться досрочные выборы в парламент. Однако, Пашинян выразил недоверие к депутатам, отметив, что возможно после того, как он подаст в отставку, парламент может избрать другого премьера, не став уточнять, кого именно. Премьер-министр заявил, что у него есть мысли, как можно избежать подобной ситуации, а именно, внести Конституционные изменения, которые приведут к тому, что досрочные выборы могут состояться не только в случае отставки премьера, но и сам парламент может принять решение о своем роспуске. "Мы намерены продвинуть данный документ в парламент, но только в том случае, если этого захотят наши граждане", - резюмировал Пашинян.