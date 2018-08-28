Вторник, 28 Августа 2018 14:09

АрмИнфо. Несмотря на протесты экологов, Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании 28 августа в первом чтении внесло поправки в закон "Об утверждении годовой и комплексной программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан", предусматривающие дополнительный забор из озера Севан 40 млн куб.м воды. За принятие документа проголосовали 68 депутатов при одном воздержавшимся.

По словам председателя Водного комитета Армении Инессы Бабаян, законопроектом предусмотрено увеличить попуски воды из озера Севан с нынешних 170 млн до 210 млн куб м. Это, по словам Бабаян, необходимо для обеспечения фермеров достаточными объемами оросительной воды. Было также сообщено, что ЗАО "Международная энергетическая корпорация", использующая воды озера в качестве топлива для Севан- Разданского каскада ГЭС, а также ЗАО "Электрические сети Армении, обязуются всю свою выручку, полученную от использования дополнительных 40 млн куб.м воды, направить во внебюджетный фонд правительства. В прошлом году, продолжил министр, из озера было выпущено дополнительно 100 млн куб.м воды, что позволило аккумулировать во внебюджетном фонде 1,6 млрд драмов. Эти средства планируется направить на решение экологических проблем Севана, в том числе, на строительство новых водоочистительных станций.

Отметим, что заседание парламента проходило на фоне акции протеста, организованной гражданской инициативой "SOS Севан". Участники акции требовали полностью прекратить забор воды из озера. Ранее председатель общественной организации "Ассоциация во имя устойчивого развития" Карине Даниелян отмечала, что сегодняшнее состояние озера Севан не является случайностью. "Я это воспринимаю, как крик озера о помощи. Мы годами бьем тревогу: если продолжим так относиться к Севану, вместо озера у нас будет болото, а вода не будет пригодна даже для орошения. Сейчас мы столкнулись с этой проблемой. Цветение воды - результат активного размножения сине-зеленых водорослей - показатель того, что озеро активно приближается к заболачиванию. В той части воды, где происходит активное цветение, также присутствуют ядовитые вещества", - отмечала она. Эколог указала, что с процессом цветения озеро Севан сталкивается с 1964 года, раз в 2-3 года, но никогда масштабы не были такими, как сейчас. Карине Даниелян объяснила, что цветение в озере обусловлено несколькими факторами: биологическими, отсутствием станций физикохимической очистки воды, эти станции вышли из строя после распада СССР, а также снижением уровня воды в озере и высокой температурой воздуха. "Ежегодно мы поднимаем вопрос о недопустимости решения ирригационных проблем за счет попусков воды из озера Севан. Если мы потеряем Севан, то потеряем и Армению", - добавила К. Даниелян.